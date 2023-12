Eugen Tomac: „Nu suntem obligați să acceptăm orice fel de concesii de dragul unui joc politic pe care îl practică Austria” (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat într-o intervenție pentru emisiunea News Pass că România nu este obligată să accepte concesii făcute Austriei pentru a adera în Spațiul Schengen. Acesta a subliniat că Austria practică un joc politic periculos:

„Având în vedere că nu au prezentat nicio concluzie, niciun calendar, este clar că ne aflăm în aceeași situație de blocaj absurd generat de Austria și că această situație trebuia clarificată în termeni foarte preciși. Noi nu suntem obligați să acceptăm orice fel de concesii de dragul unui joc politic pe care îl practică Austria cu miză majoră internă.

Nu văd ce trebuie să facem în plus în comparație cu celelalte state, în condițiile în care la 1 ianuarie anul acesta, Croația care a intrat în 2013 a intrat în Spațiul Schengen în aceeași ședință înc are noi am fost refuzați, atât maritim, aerian, cât și terestru fără condiții. În momentuld e față intrăm într-un joc periculos. Aceste condiții pot oricând schimba din mers regula jocului.

Oricând, orice altă țară paote inventa noi probleme. Este riscant să intrăm în această a negocierilor fără substanță și fără niciun fel de constrângere din partea Austriei. Austria face un joc doar politic, extrem de periculos, un joc deschis împotriva intereselor UE. Nu a fost nici departe Ungaria care a anunțat că e dispusă să blocheze intrarea noastră în Spațiul Schengen dacă nu i se satisfac interesele sale legate de import rusesc”.