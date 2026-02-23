TikTok trebuie plasată sub controlul unor companii de tehnologie din , așa cum s-a întâmplat în SUA. Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, propune măsuri similare celor americane în cazul platformei de socializare din China.

TikTok trebuie plasată sub controlul UE

Reţeaua de socializare chineză care operează pe teritoriul Europei ar trebui plasată sub controlul unor din cadrul UE. Această propunere a fost avansată de ministrul german al culturii, Wolfram Weimer. Oficialul de la Berlin a făcut aceste declarații la o conferinţă pe acest subiect.

„Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acţionariatului, la fel cum au făcut americanii”, a spus ministrul german.

Wolfram Weimer a făcut referire la plasarea plasarea filialei din SUA a platformei sub un acţionariat majoritar american. El a invocat temerile legate de accesul pe care China, o , îl are la o mulțime de date ale cetățenilor europeni, potrivit agenţiei DPA.

„Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance (compania chineză care deține platforma – n. red.)?”, a adăugat oficialul german.

Succesul platformei chineze provoacă îngrijorare

Succesul popularei aplicaţii de videoclipuri scurte TikTok provoacă îngrijorare în rândul politicienilor europeni. Aceștia caută soluții pentru a reduce influența pe care o exercită anumite mișcări totalitare asupra opiniei publice. De asemenea există îngrijorări cu privire la accesul la date ale cetăţenilor.

Platformele de socializare au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generaţie. Sunt vizate inclusiv informații dintre cele mai intime ale unor generaţii întregi, a explicat oficialul german.

De asemenea, Wolfram Weimer cere impunerea unor taxe de internet pentru companiile Google, care deţine YouTube, şi Meta, care deţine Instagram şi Facebook. Acestea ar trebui să plătească în UE 10% din veniturile obţinute din publicitate. Sumele ar fi o compensaţie pentru profiturile masive pe care le obţin prin poziţia lor dominantă în Europa.

TikTok și-a vândut operațiunea din SUA

La finalul anului trecut, compania chineză ByteDance, a ajuns la un acord cu un grup de firme americane pentru vânzarea diviziei din Statele Unite. Astfel, aplicația poate funcționa în continuare în SUA. De menționat că platforma are peste 170 de milioane de abonați americani.

Compania americană Oracle, fondul de investiții Silver Lake și MGX, o companie din Emiratele Arabe Unite, dețin împreună 50%. Alte 30% revin investitorilor existenți afiliați ByteDance, iar restul va fi împărțit între alți parteneri mai mici.

Acordul prevede crearea unei entități noi, care administrează rețeaua din SUA, independent de compania-mamă. Informațiile cetățenilor americani sunt stocate pe infrastructura cloud a Oracle. De asemenea, algoritmul care va recomanda utilizatorilor ce să vizioneze va fi reconstruit exclusiv pe baza datelor din SUA.

Investitorii au și responsabilitatea pentru moderarea conținutului.