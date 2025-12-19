B1 Inregistrari!
TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 11:45
Sursa foto: Pixabay
Proprietarul TikTok, ByteDance, a ajuns la un acord cu un grup de companii pentru a vinde divizia americană. Astfel, aplicația evită interdicțiile federale și va putea funcționa în continuare în SUA, informează BBC. Peste 170 de milioane de americani folosesc Tiktok.

Cine a cumpărat divizia americană a TikTok

Compania americană Oracle, fondul de investiții Silver Lake și MGX, o companie din Emiratele Arabe Unite, vor deține împreună 50%. Alte 30% vor reveni investitorilor existenți afiliați ByteDance, iar restul va fi împărțit între alți parteneri mai mici.

Procesul a fost supervizat de Administrația Trump. Finalizarea tranzacției ar trebui să aibă loc pe 22 ianuarie și are nevoie și de aprobarea autorităților chineze.

Ce prevede acordul de vânzare a TikTok din SUA

Acordul prevede crearea unei entități noi, care va administra rețeaua în SUA. Noul consorțiu va funcționa independent de compania-mamă. Informațiile vor fi stocate în infrastructura cloud a Oracle. Algoritmul ce recomandă utilizatorilor ce să vizioneze va fi reconstruit exclusiv pe baza datelor din SUA. De asemenea, investitorii vor avea responsabilitatea pentru moderarea conținutului.

Amintim că președintele american Donald Trump a amenințat de mai multe ori că va bloca TikTok pe teritoriul SUA, dar a amânat decizia de mai multe ori, în contextul negocierilor pentru acest acord.

