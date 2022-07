Evadare uriașă în Nigeria: Aproape 900 de deținuți au fugit după ce închisoarea în care se aflau a fost atacată

Circa 900 de deținuți au evadat marți seara dintr-o închisoare din capitala Nigeriei, Abuja, după un atac atribuit Boko Haram, iar patru dintre aceștia au decedat. De asemenea, 443 sunt încă în libertate, iar restul au fost prinși, relatează .

Un oficial al Ministerului de Interne a declarat că închisoarea ar fi fost atacată, în noaptea de marți spre miercuri, de militanții islamiști Boko Haram.

Shuaib Belgore, secretar permanent la Ministerul de Interne, a declarat că un ofițer de securitate a fost ucis în timpul atacului și alți trei au fost răniți. Închisoarea din Abuja are 900 de deținuți.

Conform acestuia, presupușii atacatori Boko Haram au venit după câțiva membri care erau deținuți în închisoare.

O busculadă separată asupra unui convoi al președintelui nigerian Muhammadu Buhari care nu era prezent, scoate în evidență provocările de securitate din Nigeria, mai ales în regiunile din Nord, unde insurgenții înarmați și bandele sunt într-un număr foarte mare.

În total, 879 de deținuți au reușit să fugă, a precizat serviciul penitenciar într-un comunicat. De asemenea, 443 sunt încă în libertate, iar restul au fost prinși.

În plus, penitenciarul a precizat că 4 deținuți au murit și alți 16 au fost răniți.

Rămășițele carbonizate ale mai multor mașini găurite de gloanțe au fost văzute miercuri dimineață în afara închisorii, acestea fiind drept dovadă în urma conflictului.

