Ex-premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, spune că este un paradox atunci când autoritățile de la Chișinău „spun că nu vor să vorbească cu rușii întrucât trebuie să cedezi țara, dar continuă să plătească preț mai mare la gaz”.

Rușii nu vor teritorii, rușii vor bani

Politicianul consideră că plătind sume uriașe de bani pentru gaze naturale, moldovenii finanțează Rusia.

„Susțin declarația președintei că nu poți vinde o bucată de țară contra prețului mai mic la gaz. Doar că după ce a dezmințit și colegii ei. Că nu a fost componentă politică, am auzit anul trecut, Spînu a spus.

Președinta a spus că nu vrea să cedeze țara. Nu cer rușii teritorii pentru gaz, ei vor soluții pentru datoria pe care o avem, pentru că malul drept are o datorie din 2011-2015”, a explicat Ion Chicu, citat de .

Maia Sandu a refuzat să negocieze cu Moscova

Acum ceva timp, președinta Republicii Moldova a precizat că nu va vinde o bucată de țară doar pentru ca să aibă jumătate de an gaze mai ieftine.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine. și trebuie să ținem la acest lucru.

Da, este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv pentru că nu s-au dezvoltat în timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice.

Pentru că nu a existat acest interes, pentru că a existat interesul să se facă scheme inclusiv la achizițiile de gaze și energie electrică”, a explicat Maia Sandu, în iulie, la Moldova 1.

Cât plătesc moldovenii pentru gaze naturale

La momentul de față, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a dat curs solicitării Moldovagaz și a ajustat prețurile reglementate la gazele naturale. Astfel, a stabilit un tarif de 7 lei și 9 bani, fără TVA, adică 7 lei 66 de bani, cu TVA inclus.

Moldovagaz a cerut un tarif mai mare cu peste 31 %, mai exact, de 7 lei și 24 de bani fără TVA inclus, adică de 7 lei și 82 de bani cu TVA. Noile prețuri vor intra în vigoare sâmbătă, 1 octombrie.