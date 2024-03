Expert, despre reactoarele modulare mici (SMR): „Afirmațiile că sunt mai sigure sunt lipsite de sens” / „Rusiei i s-a cedat monopolul pe lanțul de aprovizionare” / Proiectul continuă în România, în ciuda eșecului din SUA

Deși NuScale a dat asigurări că proiectul privind reactoarele modulare mici (SMR) din România continuă, după , apar voci critice în rândul experților privind eficiența tehnologiei.

NuScale a anunţat luna trecută că a convenit cu o coaliţie de sisteme energetice municipale din Utah să anuleze proiectul cu şase reactoare, de 462 de megawaţi, care urma să fie construit la Laboratorul Naţional Idaho din SUA până în 2030. John Hopkins, directorul general al NuScale, a declarat că proiectele NuScale din România şi Coreea de Sud continuă să se dezvolte.

De ce critică experții reactoarelor nucleare modulare mici (SMR)

Michael Barnard, expert în domeniul tehnologiei și politicilor cu emisii scăzute de carbon, a realizat o despre eșecul reactoarelor nucleare modulare mici (SMR), în contextul în care NuScale a eșuat implementarea tehnologiei în SUA.

Potrivit acestuia, motivațiile invocate de cei care se gândesc la „o grămadă de tehnologii de laborator care există de zeci de ani și care depind de uraniul din Rusia”, vizează lipsa caracteristicilor fizice pentru generarea nucleară ieftină și lipsa condițiilor de succes pentru generarea nucleară care să fie salvatorii industriei nucleare și un element cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Specialistul însă spune că reactoarele nucleare modulare mici nu au condițiile pentru ca succesul să fie construit și extins economic în secolul 21, în timp ce vântul, apa, energia solară le au.

Michael Barnard explică faptul că au existat programe de succes a generației nucleare în lume. SUA, Franța, Canada și Coreea de Sud au reușit, mai mult sau mai puțin.

Erau programe strategice naționale. Programele strategice au fost aliniate cu programele de arme nucleare. Guvernul a ales și a impus un singur proiect pentru toate reactoarele. Reactoarele au fost la scară GW datorită eficienței termice necesare pentru rentabilitate. Guvernul conducea resurse umane. Programele au durat 20 sau 30 de ani. Au construit zeci de reactoare nucleare pentru a menține echipele și impulsul și pentru a împărtăși lecțiile învățate.

Acestea sunt lucruri evidente privind înapoi din 2023. Dar energia nucleară și piețele libere nu sunt compatibile. Programele nucleare sunt programe de stat cu parteneriate corporative subordonate.

Ca o notă, China nu a putut recrea condițiile pentru succes, deși are toate abilitățile în acest sens. Programul lor nuclear a atins apogeul în 2018, cu șapte reactoare exploatate comercial, dar de atunci a avut o medie de trei reactoare pe an. În acest an, un singur reactor care a fost conectat la rețea ar putea să nu opereze comercial. În evaluarea mea, strategia lor de export industrial i-a determinat să construiască prea multe tehnologii și proiecte de reactoare în loc să impună riguros un singur design, împiedicând efortul de implementare și de scalare.

Nicio țară la nivel global nu are condițiile de succes pentru generarea nucleară în secolul 21, spune Michael Barnard. Aceasta a fost o poveste de succes din perioada Războiului Rece, bazată pe o hiperconștientizare a amenințării războiului nuclear, care este mult diminuată în epoca comerțului.

Ce sunt reactoarele nucleare modulare mici?

Numele o cam dezvăluie. Marea majoritate a celor aproximativ 450 de reactoare nucleare din lume care generează electricitate care este introdusă în rețea sunt la scară de gigawați. Acest lucru se datorează faptului că încercările din anii 1950 și 1960 de a genera energie electrică cu amploarea reactoarelor pe submarinele nucleare și portavioanele au descoperit că acestea erau cu adevărat scumpe la acea dimensiune.

Dar reactoarele la scară de gigawați sunt ușor de transformat în megaproiecte de inginerie la comandă. Inginerie personalizată pentru fiecare site renunță la economii de scară de producție.

Așa că mulțimea SMR a decis să ignore majoritatea lecțiilor istoriei atât despre amploarea reactoarelor pentru succesul comercial, cât și despre condițiile succesului și să se orienteze către reactoare minuscule și o mulțime de numere. Speranța era că Legea lui Wright – în care fiecare dublare a numărului de articole fabricate odată în producție ar reduce costul pe articol cu 20% până la 27% – le va permite să fie fabricate și implementate ieftin. Cu toate acestea, dublarea necesită o mulțime de reactoare și numai în scenariile cele mai nerealist optimiste se află în gama de prețuri eoliene și solare astăzi până în 2040.

Ultima condiție pentru succes a fost repetarea implementării de mai multe ori, dar din punct de vedere istoric au fost zeci, nu mii. Repetarea riguroasă a implementării aceluiași design dovedit cu echipe calificate într-un interval de timp relativ scurt, cu mult control național și rigoare militară nu este o caracteristică a grupului și propunerilor SMR.

Michael Barnard spune că susținătorii SMR cred că există o versiune prietenoasă cu piața liberă a generării nucleare.

“Ei ignoră în mare parte cele șapte straturi de securitate suprapuse necesare oricărei soluții comerciale de generare nucleară. Ei ignoră eficiența termică și, prin urmare, a costurilor la scară largă. Ei ignoră avantajele tehnologiilor dovedite, mai simple, în favoarea noutății. Ei ignoră lipsa de interes militar pentru un program nuclear strategic modern. Ei ignoră faptul că nu au o economie și o geografie majoră care să susțină un câștigător și să-l forțeze să aibă succes, indiferent de ce costă.

Și, în mod clar, nu acordă prea multă atenție concurenților moderni precum energia eoliană și solară”.

Michael Barnard mai spune că nu există aproape nimic nou în tehnologiile și designurile SMR. Unele dintre ele erau operaționale în laboratoare în anii 1950. Majoritatea tehnologiilor nu au fost niciodată comercializate nicăieri, în ciuda diferitelor încercări. Afirmațiile lor despre a fi mai sigure sunt destul de lipsite de sens, deoarece există caracteristici de siguranță pasivă pe o mulțime de reactoare operaționale la scară GW și nimeni nu mai construiește reactoare nesigure.

“Un lucru care este relativ nou este că majoritatea sau poate toate modelele necesită uraniu cu un nivel ridicat de îmbogățire scăzută (HALEU). Ar fi bine, cu excepția faptului că Rusiei i s-a cedat efectiv monopolul pe lanțul de aprovizionare pentru combustibil.

Deci, de ce oamenii acordă atenție SMR-urilor? Acesta este esențialul și există o mulțime de răspunsuri diferite, la fel ca în cazul hidrogenului pentru energie. Există un cerc de speranță, amăgire și disperare”.

Michael Barnard scrie că la începutul anilor 2000, eolianul, solarul și bateriile nu au avut loc de implementări masive la nivel mondial și reduceri uluitoare ale costurilor, iar eolianul și solarul în special nu s-au dovedit a fi capabile să creeze rețele fiabile.

Nuclearul a fost alternativa clară, cu emisii scăzute de carbon și cu poluare scăzută. Era foarte posibil să avem o opinie informată, logică și defensabilă în acel moment, că nuclearul va domina generarea electrică cu emisii scăzute de carbon. Mulți oameni, cum ar fi Michael Shellenberger și aparent toți cei implicați în Institutul Breakthrough, finanțat de Pritzer, s-au convins că este nevoie de multă energie nucleară și că totul a fost o distragere a atenției. Nu există o legătură evidentă între Institut și Breakthrough Energy Ventures, dar există în mod clar una intelectuală.

Bill Gates, fondator, finanțator și președinte al firmei de reactoare modulare mici TerraPower a fondat aceasta din urmă. El a adus o serie de alți miliardari pro-nucleari, inclusiv Mukesh Ambani, Jeff Bezos, care are bani în fuziune, Richard Branson, care este un avocat public pentru nuclear, Chris Hohn al cărui fond de acoperire a fost investit într-o utilitate nucleară japoneză ale cărei active au inclus centrale nucleare, Vinod Khosla care acuză ecologiștii pentru eșecurile economice ale energiei nucleare, Jack Ma, care a jucat un rol esențial în implicarea Chinei în expansiunea nucleară Hinkley Point C a Regatului Unit și chiar Ratan Tata, fost președinte al Grupului Tata, care a jucat un rol esențial în construirea energiei nucleare în India. .

Până în 2015, când a fost fondată Breakthrough Energy Ventures, datele s-au schimbat. Eolianul și energia solară erau deja implementate la o scară remarcabilă, fără a depăși bugetul sau programul. Programul nuclear al Chinei se lupta deja, în timp ce programele sale eoliene, solare și hidro se desfășurau bine. Pentru observatorii externi era clar că premisa lui Venture era greșită.

Shellenberger a început să atace sursele regenerabile fără încetare, fals și ilogic. Când acest lucru nu a funcționat și a fost clar că sursele regenerabile erau răspunsul principal la decarbonizarea electricității pentru a aborda schimbările climatice, el a devenit în schimb un negaționist al schimbărilor climatice. I-a fost imposibil să renunțe la angajamentul său public și să recunoască că a greșit, așa că a greșit și mai mult.

“Mulțimea Ventures este profund influentă. Au urechea miliardarilor și a liderilor naționali. Ceea ce șoptesc ei marile instituții media amplifică. Și pur și simplu greșesc pentru că sunt blocați la începutul anilor 2000.

Sprijinul lor pentru reactoarele nucleare modulare mici, ca ceva care va remedia incapacitatea modernă a energiei nucleare de a fi livrată în termen și buget în țările dezvoltate, vine din cauza faptului că nu au analizat de ce programele nucleare au avut succes în trecut și de ce SMR-urile nu vor repeta performanța

Silicon Valley a făcut multe lucruri în istoria sa în inovare. La început, a făcut o muncă extraordinară cu electronicele și computerele fizice. Mai recent, a exploatat internetul fără milă pentru a distruge și a crea lanțuri valorice în care datele de orice formă se mișcau sau persistau. Destul de mult din ceea ce a făcut a fost distrugerea capitalului, dar a creat niște firme uimitoare și a atras o mulțime de talente. Unele dintre firme sunt chiar lucruri bune pentru umanitate.

Facebook și Google au luat cu asalt lumea datelor, a media și a divertismentului. Mișcarea rapidă și distrugerea lucrurilor au făcut ca mulți frați din tehnologie să fie absurd de bogați. Cu siguranță trebuie să existe o altă piață pregătită pentru perturbări. Și așa s-au îndreptat către energie. Erau electroni. Curgea prin fire. Evident, a fost la fel de ușor de perturbat ca și datele!

Capitaliștilor de risc din Silicon Valley le-a plăcut ideea ca toți banii să zboare în jurul lumii energiei. Ei au văzut potențialul ca toți banii din combustibilii fosili să curgă în conturile lor bancare și în fondurile fiduciare ale copiilor lor. O mulțime de tehnologii au primit multă finanțare, inclusiv o grămadă de mici reactoare nucleare modulare și startup-uri de fuziune.

Da, nu atât de repede. Electricitatea nu este egală cu datele. Nu puteți comprima sau multiplexa electricitatea”, precizează în analiza sa Michael Barnard.