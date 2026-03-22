O explozie în Istanbul a avut loc duminică, în jurul orei 12:00. Incidentul a distrus două clădiri din districtul Fatih. Până în acest moment trei persoane care au fost scoase de sub dărâmături și transportate la spital.

Primele date despre această explozie în Istanbul

Biroul Guvernatorului Davut Gül a anunțat că s-a produs pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray. Conform primelor evaluări, explozia ar fi fost cauzată de o scurgere de gaze naturale. În urma acestui eveniment tragic, două clădiri adiacente s-au prăbușit complet, iar autoritățile au trimis imediat la fața locului numeroase echipe de pompieri, echipaje medicale și specialiști de la Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD).

Operațiuni de salvare

Eforturile echipelor de intervenție se concentrează pe găsirea tuturor victimelor, după ce s-a estimat că cinci persoane au fost prinse sub resturile construcțiilor în urma acestei deflagrației. Biroul guvernatorului a transmis într-un comunicat de presă:

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, a comunicat instituția.

Reacția autorităților

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a fost informat direct de către guvernatorul Istanbulului despre situația clădirilor prăbușite și starea victimelor. Conform informațiilor oficiale oferite de Guvernatorul Gül, salvatorii caută în continuare încă două persoane despre care se crede că se află sub dărâmăturile. Autoritățile monitorizează îndeaproape zona pentru a preveni alte incidente și pentru a stabili cu exactitate cauza tehnică a deflagrației, scrie .