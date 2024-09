Explozie într-o mină de cărbune din Iran, soldată cu zeci de morți și răniți. 30 de persoane sunt blocate sub pământ

O explozie devastatoare s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o mină de cărbune din provincia Khorasan de Sud, Iran, Incidentul care a fost cauzat de o acumulare de gaz metan a provocat moartea a cel puțin 19 mineri și rănirea altor 17, potrivit

: At least 19 people died and 12 were injured in a coal mine blast caused by a gas explosion in Iran’s South Khorasan Province, 30 people still stuck in the mine.

More details awaited

