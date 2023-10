Explozie lângă Ambasada Israelului din Cipru: Patru suspecți de origine siriană, reținuți

Explozie lângă ambasada Israelului din Cipru. O bombă improvizată a fost detonată sâmbătă dimineața. Dispozitivul explozibil artizanal a fost declanșat de la o distanță de aproximativ 30 de metri de intrarea în ambasadă.

Clădirea ambasadei nu a suferit daune și nu au fost persoane rănite. Autoritățile au răspuns rapid, izolând zona și luând măsuri adecvate pentru a preveni orice posibilă amenințare ulterioară.

🇮🇱 An explosive device went off near the Israeli embassy in Nicosia, the capital of .

