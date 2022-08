Explozie uriașă la o moschee din capitala afgană, Kabul: Cel puțin 20 de persoane au murit

O o moschee din Kabul, relatează . Un oficial al serviciilor de informații talibane a declarat că până la 35 de persoane ar putea fi rănite sau ucise, dar numărul victimelor ar putea fi mai mare. Al Jazeera a citat un oficial neidentificat care a spus că 20 de oameni au murit.

27 de persoane, dintre care 5 copii, au fost internate la Spitalul de urgență din capital Afganistanului.

At least a dozen people killed and over 20 injured in a huge blast in a mosque in the Afghan capital this evening.

