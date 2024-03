Fermierii cehi au reluat protestele. Au blocat străzile din Praga și au aruncat bălegar (VIDEO)

Fermierii cehi au reluat, joi, protestele, au aruncat cu bălegar în față clădirilor guvernamentale și au blocat străzile din Praga cu tractoare.

sprijin din partea statului, reducerea birocrației și oprirea importurilor ieftine din UE, informează

În ultima perioadă, fermierii din mai multe țări din Uniunea Europeană și-au strigat nemulțumirile în străzi.

De la începutul lunii februarie, fermierii cehi au demarat, joi, cea de-a treia acțiune de protest. Aceștia și-au aliniat tractoarele de-a lungul drumului spre clădirile guvernamentale și au dat peste cap transportul public. Polițiștii au transmis că protestarii au aruncat bălegar, drept pentru care o persoană a fost arestată.

Ministrul ceh al Agriculturii spune că este pregătit să discute cu fermierii pentru a ajuns la un consens cu aceștia, dar a fost furios de faptul că au blocat traficul din Praga în ciuda promisiunilor făcute.

farmers “fertilized” the palace of the government of the republic.

Protesters insist on protecting the market from “foreign” agricultural products, including .

