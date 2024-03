Fermierii francezi au blocat accesul la Arcul de Triumf din Paris, cu tractoare și fân (FOTO, VIDEO)

Fermierii francezi au obstrucționat accesul la două locații emblematice din Paris, Champs Elysees și Arcul de Triumf, vineri dimineață, în cea mai nouă manifestare a nemulțumirilor din sectorul agricol francez, relatează .

În cadrul protestelor, care par să fi fost organizate de sindicatul Coordination Rurale, fermierii au folosit tractoare și mormane de fân pentru a bloca drumul în zona în care se întâlnesc Champs Elysees și Place Etoile, marele sens giratoriu care înconjoară Arcul de Triumf.

French police said Friday they had arrested 66 people at a farmers’ protest on the Champs-Elysees in central Paris.

Farmers had used tractors and bales of hay to block traffic on the avenue which is near President Emmanuel Macron’s office, the Elysee Palace.

