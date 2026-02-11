Proteste de amploare au avut loc miercuri în Spania, unde mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a-și face auzite nemulțumirile. Manifestațiile s-au concentrat în special la Madrid, afectând serios traficul și activitatea cotidiană a capitalei.

De ce au ajuns fermierii spanioli să protesteze în masă

Nemulțumirea principală a agricultorilor vizează acordul comercial dintre și , despre care aceștia spun că le amenință direct supraviețuirea economică. Fermierii se tem că produsele agricole mai ieftine din America de Sud vor ajunge pe piața europeană, reducând drastic competitivitatea producției locale.

A doua mare problemă invocată este Politica Agricolă Comună, considerată excesiv de strictă și împovărătoare. Agricultorii susțin că normele fitosanitare și birocrația impusă de Bruxelles cresc artificial costurile de producție, făcând agricultura tot mai greu de susținut financiar.

Cum s-a desfășurat protestul din Madrid

Încă de la primele ore ale dimineții, fermieri din toate provinciile Spaniei au pornit spre Madrid, folosind sute de tractoare. Pe traseu au existat opriri și blocaje pe autostrăzi, însă obiectivul principal a fost atingerea capitalei și vizibilitatea maximă a protestului.

Ajunși la Madrid, manifestanții s-au organizat în cinci coloane și au intrat coordonat în oraș. Deși autoritățile au permis accesul doar pentru 500 de tractoare, număr mai mic decât cel solicitat inițial, impactul asupra traficului a fost considerabil.

, deși autorizat, a dus la suspendarea a zeci de linii de autobuz și la apariția unor ambuteiaje majore pe mai multe artere importante. O parte semnificativă din centrul Madridului a fost practic blocată pe durata manifestației, relatează Digi24.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 1.500 de polițiști pentru a menține ordinea publică și pentru a preveni incidentele. Conform autorizației, protestul urmează să se încheie în jurul orei 18:00, când circulația ar trebui reluată treptat.

Ce urmează după protestele fermierilor

Presa spaniolă anunță că sunt programate discuții la Ministerul Agriculturii, unde reprezentanții fermierilor vor încerca să obțină răspunsuri concrete. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor identifica soluții care să atenueze presiunile economice resimțite de sectorul agricol.






