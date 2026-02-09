UPDATE: Senatorii au respins moțiunea simplă a Opoziției ce viza Acordul UE-Mercosur cu 38 de voturi ”pentru”, 52 ”împotrivă” și 25 de abțineri.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Premierul Ilie Bolojan (PNL) a dat explicații luni, în Parlament, despre acordul dintre UE și Mercosur, pe care și România l-a votat. Explicațiile vin în contextul în care Opoziția așa-zis suveranistă a depus trei moțiuni în Parlament contra Guvernului Bolojan, una dintre ele criticând votul pozitiv dat de România asupra acordului UE-Mercosur.
Declarațiile lui Bolojan:
- Textul moțiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord abia când UE a anunțat încheierea negocierilor. Acest acord, unul dintre cele mai ample comerciale din lume, e în proces de negociere dinainte ca România să fie membru UE.
- În 2019, când dețineam președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu țările Mercosur. România a contribuit la pregătirea celor 3 runde de negocieri desfășurate cât noi am deținut președinția. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat acum 7 ani. Nimeni n-a fost îngrijorat și nu s-a întrebat atunci public dacă e bine sau rău.
- La finele anului trecut, când președintele Nicușor Dan a anunțat că România e pentru acest acord, a fost liniște, nimeni nu s-a îngrijorat.
- Acesta e un tratat economic care vine ca orice în viață: cu riscuri și oportunități. Obiectivul nostru e să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile.
- Pot să înțeleg rezervele ministrului Agriculturii legat de riscuri, că ele ar putea să fie, dar în privința acestor riscuri, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană, când se va deschide pentru țările Merosur, pe o durată care se va întinde pe 10 – 15 ani
- Enumăr cele mai importante măsuri stabilite la începutul acestui an, pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba: controale serioase și dese la produsele alimentare venite din țările Mercosur, pentru a ne asigura că importăm alimente la aceleași standarde. Aceste lucruri trebuie să le facem prin instituții în subordinea ANSVSA. Posibilitatea de a interveni direct în piață atunci când cota de piață a importurilor din țările Mercosur se modifică. România va avea suplimentar la dispoziție 3,8 miliarde de euro pentru a despăgubi fermierii noștri dacă au de suferit din cauza concurenței din țările Mercosur.
- Semnatarii fac din această moțiune ceea ce fac de ani de zile: sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului, nici cum funcționează economia mondială. Ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință.
- Vom fi o țară cu adevărat prosperă când vom fi mai competitivi, când vom produce mai mult și vom vinde mai mult din ce producem. Pentru asta avem nevoie de piețe de desfacere și acordul cu Mercosur exact asta face – deschide pentru UE și România o piață imensă.