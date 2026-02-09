UPDATE: Senatorii au respins moțiunea simplă a Opoziției ce viza Acordul UE-Mercosur cu 38 de voturi ”pentru”, 52 ”împotrivă” și 25 de abțineri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a dat explicații luni, în Parlament, despre acordul dintre UE și Mercosur, pe care și România l-a votat. Explicațiile vin în contextul în care Opoziția așa-zis suveranistă a depus trei în Parlament contra Guvernului Bolojan, una dintre ele criticând votul pozitiv dat de România asupra acordului UE-Mercosur.

Declarațiile lui Bolojan: