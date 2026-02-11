B1 Inregistrari!
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri

Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri

Adrian Teampău
11 feb. 2026, 10:36
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Rețelele sociale comparate cu un drog
  2. Rolul expertei în proces

Rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea mentală a tinerilor, utilizarea acestora devenind unul dintre cele mai frecvente comportamente adictive experimentate de aceștia.

Rețelele sociale comparate cu un drog

O specialistă în psihiatrie, Anna Lembke, de la Universitatea Stanford, a depus mărturie în cadrul procesului intentat YouTube şi Meta, care se desfășoară la Los Angeles. Acțiunea a fost deschisă de o tânără din California, Kaley G.M., în vârstă de 20 de ani. Ea susține că a dezvoltat o dependenţă de reţelele sociale. Dacă va fi admis, cazul ei ar putea deveni unul de referinţă pentru o serie de procese similare deschise în Statele Unite.

Anna Lembke a comparat utilizarea rețelelor sociale, de către tineri, cu consumul de droguri. Potrivit mărturiei, citate de AFP, algoritmii concepuți special ca să dea dependență, remodelează creierul aflat într-un stadiu vulnerabil de dezvoltare la tineri.

„Ori de câte ori folosec termenul ‘drog’ o fac într-un sens larg, care include utilizarea reţelelor sociale”, a explicat Anna Lembke.

Folosind un model anatomic, dr. Lembke a explicat juriului care este rolul reglator crucial al cortexului prefrontal, zona de materie cenuşie din spatele frunţii, „esenţială pentru gratificarea amânată şi evaluarea consecinţelor viitoare”. Dezvoltarea acestui cortex durează până în jurul vârstei de 25 de ani. Iar această imaturitate biologică timpurie explică de ce „adolescenţii îşi asumă adesea riscuri pe care n-ar trebui să şi le asume”.

„El acţionează ca frânele unei maşini: este partea din creierul nostru care spune: «Bine, m-am săturat, ajunge acum»”, a explicat experta.

Rolul expertei în proces

Experta în psihiatrie este primul martor care apare în acest proces civil fără precedent referitor la rețelele de socializare. Anna Lembke este autoarea unei cărţi bestseller „Dopamine Nation”, care i-a adus o reputaţie în afara cercurilor academice. Mărturia ei  a fost solicitată de avocaţii lui Kaley și este considerată crucială pentru juriul.

La finalul procesului urmează să se stabilească nivelul de responsabiltate a Instagram (Meta) şi YouTube (Google) pentru depresia, anxietatea şi problemele de imagine corporală ale tinerei. Kaley G.M. a folosit intens YouTube de la vârsta de 6 ani, apoi Instagram, de la 11 ani, înainte de a se îndrepta spre TikTok şi Snapchat. YouTube a susţinut în apărarea sa că tânăra folosește platforma doar câteva minute pe zi, de cel puţin şase ani.

Avocatul lui Kaley G.M. a apelat la mărturia expertei pentru a atrage atenţia asupra „primei expuneri” la un produs care creează dependenţă. În acest context, psihiatra a invocat conceptul de „drog de intrare”, asociat istoric cu tutunul sau alcoolul. Ea a descris ciclul dependenţei prin fenomenul de toleranţă, „adaptarea organismului la drog”. Astfel, dozele iniţiale devin ineficiente, iar utilizatorul caute noutate, uneori pe alte platforme online.

„Drogul de intrare este prima expunere, care remodelează creierul într-un mod care creează boala dependenţei, persoana respectivă devenind ulterior mai vulnerabilă la alte droguri”, a explicat ea.

