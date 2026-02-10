Proteste violente au izbucnit marți seara în Tirana, unde mii de oameni au ieșit în stradă pentru a contesta conducerea actuală și pentru a cere demisii la vârful guvernului. Manifestațiile au degenerat rapid, pe fondul unor acuzații grave de corupție care au amplificat tensiunile politice din ultimele luni.

Ce a declanșat confruntările din centrul Tiranei

Adunarea a fost organizată pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată că ar fi intervenit ilegal în proceduri de achiziții publice pentru proiecte majore de infrastructură. Ancheta, demarată de o unitate specială de cercetare penală, a alimentat nemulțumirea publică și a scos în stradă mii de

Manifestația pașnică s-a transformat rapid într-un episod violent, după ce unii participanți au aruncat cocktailuri Molotov spre o clădire guvernamentală. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea și a împiedica escaladarea confruntărilor în zona instituțiilor statului.

Participanții au fluturat steaguri și pancarte, scandând lozinci dure la adresa conducerii, printre care și mesajul „Rama, du-te acasă, acest guvern corupt ar trebui să demisioneze”, potrivit . Sloganurile au reflectat frustrarea acumulată față de guvernarea premierului Edi Rama, aflat la putere din 2013.

Ce a dus la amplificarea tensiunilor

Tensiunile au crescut încă din decembrie, când vicepremierul a fost pus sub acuzare pentru presupusă favorizare a unor companii, acuzații pe care aceasta le respinge ferm. Recent, procurorii au cerut parlamentului ridicarea imunității sale, pentru a putea dispune arestarea, relatează HotNews.

Nu este clar când legislativul va supune la vot cererea procurorilor, în condițiile în care partidul de guvernământ deține majoritatea parlamentară. Incertitudinea prelungește instabilitatea și menține presiunea străzii asupra autorităților de la Tirana.