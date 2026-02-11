B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite

Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 15:28
Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
Sursa: Hepta/Abaca Press / Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA.
Cuprins
  1. Ce presupune împrumutul de 90 de miliarde de euro
  2. De ce își asumă Uniunea Europeană cea mai mare parte a sprijinului financiar

Parlamentul European a votat miercuri un nou pachet financiar major destinat sprijinirii Ucrainei, într-un context geopolitic marcat de continuarea războiului cu Rusia. Decizia reflectă o repoziționare clară a Uniunii Europene, care își asumă un rol central în finanțarea efortului ucrainean.

Ce presupune împrumutul de 90 de miliarde de euro

Eurodeputații au aprobat cu o majoritate largă acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, destinat sprijinirii Ucrainei. Votul a fost de 458 pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Fondurile vor fi obținute prin împrumuturi contractate de Uniunea Europeană pe piețele financiare, iar dobânzile, estimate la aproximativ trei miliarde de euro anual, vor fi acoperite din bugetul comunitar. Republica Cehă, Ungaria și Slovacia nu vor contribui financiar, deoarece nu participă la acest mecanism.

Din suma totală, 60 de miliarde de euro sunt alocate investițiilor în industria de apărare ucraineană și achizițiilor de echipamente militare. Restul de 30 de miliarde de euro vor acoperi necesități bugetare, însă sunt condiționate de implementarea unor reforme asumate de Kiev.

Un element esențial al acordului prevede că Ucraina va rambursa împrumutul doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război, la finalul conflictului. Primele tranșe de plată ar putea fi virate începând cu luna aprilie, relatează News.ro.

De ce își asumă Uniunea Europeană cea mai mare parte a sprijinului financiar

Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, Ucraina va avea nevoie de 135,7 miliarde de euro în perioada 2026–2027. După retragerea sprijinului financiar american, decisă de președintele Donald Trump, Uniunea Europeană s-a angajat să acopere aproximativ două treimi din necesar.

„Sprijinul acordat Ucrainei se bazează pe un număr mic de ţări, iar Europa îşi asumă cea mai mare parte. Este onoarea noastră şi este în interesul nostru, deoarece este în joc securitatea noastră”, a declarat eurodeputata Nathalie Loiseau, în plenul de la Strasbourg.

Vocile extremei drepte au contestat decizia și au încercat, fără succes, amânarea votului. De asemenea, Germania a susținut utilizarea activelor rusești înghețate, însă inițiativa a fost blocată de rezerve juridice și financiare, în special din partea Belgiei.

Tags:
Citește și...
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Externe
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Externe
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Externe
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Externe
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Externe
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Externe
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Externe
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Atac la o școală din Londra: doi copii au fost înjunghiați de un adolescent
Externe
Atac la o școală din Londra: doi copii au fost înjunghiați de un adolescent
Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
Externe
Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
Externe
NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
Ultima oră
16:13 - România va pierde, cel mai probabil, 231 milioane de euro din PNRR, spune ministrul Pîslaru, după amânarea de la CCR. „E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”
16:10 - Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
16:05 - Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
15:59 - Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
15:41 - Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
15:30 - Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
15:20 - Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
14:57 - Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
14:56 - Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
14:51 - Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)