Parlamentul European a votat miercuri un nou pachet financiar major destinat sprijinirii Ucrainei, într-un context geopolitic marcat de continuarea războiului cu Rusia. Decizia reflectă o repoziționare clară a Uniunii Europene, care își asumă un rol central în finanțarea efortului ucrainean.

Ce presupune împrumutul de 90 de miliarde de euro

Eurodeputații au aprobat cu o majoritate largă acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, destinat Ucrainei. Votul a fost de 458 pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri, potrivit informațiilor transmise de .

Fondurile vor fi obținute prin împrumuturi contractate de Uniunea Europeană pe piețele financiare, iar dobânzile, estimate la aproximativ trei miliarde de euro anual, vor fi acoperite din bugetul comunitar. Republica Cehă, Ungaria și Slovacia nu vor contribui financiar, deoarece nu participă la acest mecanism.

Din suma totală, 60 de miliarde de euro sunt alocate investițiilor în industria de apărare ucraineană și achizițiilor de echipamente militare. Restul de 30 de miliarde de euro vor acoperi necesități bugetare, însă sunt condiționate de implementarea unor reforme asumate de Kiev.

Un element esențial al acordului prevede că Ucraina va rambursa împrumutul doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război, la finalul conflictului. Primele tranșe de plată ar putea fi virate începând cu luna aprilie, relatează News.ro.

De ce își asumă Uniunea Europeană cea mai mare parte a sprijinului financiar

Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, va avea nevoie de 135,7 miliarde de euro în perioada 2026–2027. După retragerea sprijinului financiar american, decisă de președintele Donald Trump, Uniunea Europeană s-a angajat să acopere aproximativ două treimi din necesar.

„Sprijinul acordat Ucrainei se bazează pe un număr mic de ţări, iar Europa îşi asumă cea mai mare parte. Este onoarea noastră şi este în interesul nostru, deoarece este în joc securitatea noastră”, a declarat eurodeputata Nathalie Loiseau, în plenul de la Strasbourg.

Vocile extremei drepte au contestat decizia și au încercat, fără succes, amânarea votului. De asemenea, Germania a susținut utilizarea activelor rusești înghețate, însă inițiativa a fost blocată de rezerve juridice și financiare, în special din partea Belgiei.