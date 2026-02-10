B1 Inregistrari!
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 23:57
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a reușit un bărbat de 79 de ani să scape de autorități timp de 55 de ani
  2. Ce detalii apar despre uciderea membrilor familiei
  3. De ce este considerat acest dosar un „exemplu de manual”

Un bărbat de 79 de ani este bănuit de atrocități comise timp de peste jumătate de secol. Potrivit unei publicații franceze, acesta este suspectat că ar fi violat și agresat sexual 89 de minori în mai multe țări, pe parcursul a 55 de ani. Pe lângă aceste abuzuri, comise între 1967 și 2022, bărbatul este acuzat și de uciderea mamei și a mătușii sale.

Cum a reușit un bărbat de 79 de ani să scape de autorități timp de 55 de ani

Potrivit digi24, Jacques Leveugle a profitat de imaginea sa de educator pentru a se apropia de băieți cu vârste între 13 și 17 ani. Acesta călătorea frecvent și se stabilea în diverse țări sub pretextul de a oferi sprijin școlar, folosind o metodă de seducție intelectuală pentru a-și manipula victimele. Anchetatorii au identificat până acum 89 de victime în țări precum Franța, Columbia, India sau Maroc, însă numărul ar putea fi mult mai mare.

„Nu a existat niciodată violență. Este vorba cu adevărat de constrângeri morale. Este un caz clasic de serialitate. Vorbim despre o pânză țesută de acest bărbat în jurul fiecăruia dintre tineri, în care se investea intelectual pentru a-și satisface mai bine impulsurile sexuale.”, a declarat comandantul secției de cercetare Colonelul Serge Procédès.

Ce detalii apar despre uciderea membrilor familiei

În cele 15 volume de scrieri descoperite de anchetatori, inculpatul descrie cu sânge rece cum și-a ucis mama în 1974 și mătușa în 1992. În ambele cazuri, acesta a folosit o pernă pentru a le sufoca, justificându-și faptele prin dorința de a le curma suferința sau vulnerabilitatea. Deși susține că a acționat din milă, magistrații au deschis o anchetă separată pentru aceste crime, având în vedere că mătușa sa nu era bolnavă, ci doar fragilă din cauza vârstei.

„Inculpatul își justifică fapta considerând că i-ar plăcea să i se facă același lucru dacă s-ar afla în această situație de sfârșit de viață.”, a  precizat Magistratul Etienne Manteaux.

De ce este considerat acest dosar un „exemplu de manual”

Procurorii din Grenoble consideră cazul Leveugle unul singular din cauza duratei sale extrem de lungi și a tipologiei complexe a agresorului. Apelul la martori este unul urgent, deoarece multe dintre fapte riscă să fie prescrise, iar ancheta trebuie finalizată până în anul 2026. Autoritățile speră ca publicarea numelui său să ajute la identificarea victimelor care în scrierile sale apar doar cu porecle.

„Timpul presează din cauza vârstei inculpatului și a problemelor legate de prescripție. Dacă victimele doresc să se manifeste, să o facă acum, deoarece în anul 2026 va trebui să se închidă această anchetă judiciară.”, a declarat procurorul.

