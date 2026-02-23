Fiul lui Rob Reiner, a pledat nevinovat luni într-un tribunal din Los Angeles, fiind acuzat oficial de asasinarea părinților săi. Nick Reiner este suspectul principal în cazul dublei crime din decembrie 2025, când celebrul regizor și soția sa au fost găsiți morți în vila lor de lux. Deși neagă acuzațiile, acesta va rămâne în arest fără posibilitatea de eliberare.

Potrivit , cadavrele celor doi au fost descoperite pe 14 decembrie, ambele victime prezentând răni provocate prin înjunghiere. Rob Reiner, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally”, avea 78 de ani, iar soția sa, Michele Singer Reiner, avea 70 de ani. Poliția l-a reținut pe tânăr la scurt timp după descoperirea macabră, la câțiva kilometri distanță de reședința familiei din cartierul Brentwood.

Fiul lui Rob Reiner avea problemele de sănătate mintală

Anchetatorii consideră că starea psihică a acuzatului va fi un punct central în desfășurarea procesului. Fiul lui Rob Reiner fusese diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulți ani și avea un istoric lung de consum de substanțe interzise. Din cauza gravității faptelor, acesta riscă acum închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa capitală, având în vedere că statul California permite încă această sentință.

Procesul a fost deja marcat de retragerea unui avocat celebru, care a refuzat să îl mai reprezinte pe Nick Reiner din motive etice. În locul acestuia, tribunalul a decis să îi numească un avocat din oficiu care să încerce să demonstreze nevinovăția acuzatului în fața probelor strânse de poliție.

Ce s-a întâmplat înainte ca inculpatul să fie arestat

Investigația a scos la iveală că, în ziua dinaintea tragediei, a avut loc un conflict violent între regizor și fiul său. Fiul regizorului locuia într-o casă de oaspeți pe proprietatea părinților și ar fi creat probleme la o petrecere organizată de prezentatorul Conan O’Brien. Martorii spun că tensiunea dintre cei doi era vizibilă, acesta fiind ultimul eveniment public la care regizorul a participat înainte de a fi ucis.

În ziua în care au murit, soții Reiner aveau programat un prânz cu , însă nu au mai ajuns la întâlnire. Alerta a fost dată de un maseur care venise la vilă și, pentru că nu i s-a răspuns la ușă, a contactat-o pe fiica cuplului. Aceasta a intrat în casă și a descoperit trupul tatălui său.