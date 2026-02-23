B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă

Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă

Flavia Codreanu
23 feb. 2026, 22:44
Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
Rob Reiner și soția sa Michele Singer Sursa foto: Hepta / Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Fiul lui Rob Reiner avea problemele de sănătate mintală
  2. Ce s-a întâmplat înainte ca inculpatul să fie arestat

Fiul lui Rob Reiner, a pledat nevinovat luni într-un tribunal din Los Angeles, fiind acuzat oficial de asasinarea părinților săi. Nick Reiner este suspectul principal în cazul dublei crime din decembrie 2025, când celebrul regizor și soția sa au fost găsiți morți în vila lor de lux. Deși neagă acuzațiile, acesta va rămâne în arest fără posibilitatea de eliberare.

Potrivit digi24, cadavrele celor doi au fost descoperite pe 14 decembrie, ambele victime prezentând răni provocate prin înjunghiere. Rob Reiner, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally”, avea 78 de ani, iar soția sa, Michele Singer Reiner, avea 70 de ani. Poliția l-a reținut pe tânăr la scurt timp după descoperirea macabră, la câțiva kilometri distanță de reședința familiei din cartierul Brentwood.

Fiul lui Rob Reiner avea problemele de sănătate mintală

Anchetatorii consideră că starea psihică a acuzatului va fi un punct central în desfășurarea procesului. Fiul lui Rob Reiner fusese diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulți ani și avea un istoric lung de consum de substanțe interzise. Din cauza gravității faptelor, acesta riscă acum închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa capitală, având în vedere că statul California permite încă această sentință.

Procesul a fost deja marcat de retragerea unui avocat celebru, care a refuzat să îl mai reprezinte pe Nick Reiner din motive etice. În locul acestuia, tribunalul a decis să îi numească un avocat din oficiu care să încerce să demonstreze nevinovăția acuzatului în fața probelor strânse de poliție.

Ce s-a întâmplat înainte ca inculpatul să fie arestat

Investigația a scos la iveală că, în ziua dinaintea tragediei, a avut loc un conflict violent între regizor și fiul său. Fiul regizorului locuia într-o casă de oaspeți pe proprietatea părinților și ar fi creat probleme la o petrecere organizată de prezentatorul Conan O’Brien. Martorii spun că tensiunea dintre cei doi era vizibilă, acesta fiind ultimul eveniment public la care regizorul a participat înainte de a fi ucis.

În ziua în care au murit, soții Reiner aveau programat un prânz cu Barack și Michelle Obama, însă nu au mai ajuns la întâlnire. Alerta a fost dată de un maseur care venise la vilă și, pentru că nu i s-a răspuns la ușă, a contactat-o pe fiica cuplului. Aceasta a intrat în casă și a descoperit trupul tatălui său.

Tags:
Citește și...
Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
Externe
Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
Externe
Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
Externe
Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
Externe
Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Externe
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
Externe
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Externe
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Externe
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Externe
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Externe
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Ultima oră
23:22 - Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
23:19 - Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
23:18 - Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
22:59 - Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
22:54 - Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
22:39 - Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
22:36 - Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
22:17 - Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
22:05 - Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”
22:05 - Merele din Europa, pline de substanțe cancerigene. Ce au descoperit experții în supermarketuri