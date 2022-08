Flightradar24 a cedat: aproape trei milioane de urmăritori ai avionului lui Pelosi

„Serviciile Flightradar24 sunt supuse unei sarcini extrem de grele. Unii utilizatori pot întâmpina probleme în accesarea site-ului, echipele noastre lucrează la restabilirea funcționalității complete pentru toți utilizatorii cât mai repede posibil”, se menţiona ieri într-o postare de pe site-ul amintit.

De la decolare până la aterizare, 2,92 milioane de utilizatori au urmărit cel puțin o parte din zborul SPAR19 între Kuala Lumpur și Taipei. Dintre aceştia, 708.000 de utilizatori au urmărit aterizarea.

Reprezentanţii FlightRadar24 au menţionat că „unii utilizatori” nu au putut accesa site-ul din cauza unui „interes susținut de urmărire fără precedent” legat de zborul cu destinația Taiwan care transportă delegația președintelui Camerei SUA, Nancy Pelosi. Serviciile amintite au fost supuse unei sarcini extrem de grele din cauza numărului impresionant de accesări.

