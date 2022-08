Flori și lacrimi la 25 ani de la moartea Prințesei Diana / Cicatricile accidentului de pe fața supraviețuitorului, tot ce mai pot surprinde paparazzi...

, oamenii nu au uitat-o pe Prințesa Diana și continuă să depună flori la locul unde a avut loc tragedia din 1997, într-un accident de mașină, la Paris.

Tot atunci și-a pierdut viața și iubitul ei egiptean, Dodi Al Fayed, alaturi de care Diana încerca să-și refacă viață după divorț.

Marea Britanie și admiratorii ei din întreaga lume regretă dispariția sa, la vârsta de doar 36 ani.

.

Viteza nu iartă pe nimeni

Atunci, la puțin timp puțin după miezul nopții, după ce au luat cinat la „Ritz”, Diana şi Dodi al Fayed, iubitul ei arab, au părăsit hotelul pe uşa din spate, încercând să evite câțiva paparazzi care îi așteptau.

Fără succes însă: mașina condusă de șofer, în care se afla și un bodyguard, a fost urmărită de aceștia și, într-un pasaj din zona Place de la Concorde, autoturismul s-a izbit puternic de unul dintre pilonii de beton la viteza de 180 de kilometri pe oră.

Medicul său, primul care a ajuns la locul accidentului

Medicul francez Frederic Mailliez relatează încă marcat, la 25 ani, chiar la locul accidentului, ceea ce s-a întâmplat în tunelul Alma din Paris la 31 august 1997; a ajuns primul la locul accidentului care a avut loc la capătul unei curse nebune prin capitala Franței:

„M-am îndreptat către mașină. Am deschis ușa să verific. Erau patru oameni. Ea era inconștientă și avea dificultăți în a respira. I-am pus masca de oxigen și a început să respire puțin mai bine. A căpătat puțină energie, dar nu a putut spune nimic” (…)„A fost un șoc enorm să aflu că acolo este Prințesa Diana și că a murit. Imediat după aceea am început să mă gândesc: „Am făcut tot ce am putut pentru a o salva? Mi-am făcut corect treaba? Și da, nu aș fi putut face altceva”.a relatat acesta, afectat, citat de .

După ore de încercări de resuscitare, în dimineața zilei de 31 august, la ora 4.00, a fost declarat oficial decesul.

Vestea a întristat mapamondul: doar la poarta palatului regal au fost depuse peste un milion de buchete.

Regina Angliei: „nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi”

La rândul său, Regina Elisabeta a II-a regretă moartea prințesei: „Era o ființă excepțională și talentată. În vremuri bune și rele, ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi și de a râde, nici de a-i inspira pe alții cu căldura și bunătatea ei. Am admirat-o și am respectat-o pentru energia și angajamentul ei față de ceilalți și, mai ales, pentru devotamentul față de cei doi băieți ai săi” a declarat aceasta citat de sursa amintită în timp ce rememora cumplitul accident, după ani, la Paris.

Cicatricile accidentului de pe fața supraviețuitorului, tot ce mai poate surprinde vreun paparazzi

Trevor Rees-Jones, garda de corp a regretatei Prințese Diana și singurul supraviețuitor al accidentului din 1997 a fost „surprins” de paparazzi după o lungă absență din atenția publică. În vârstă de 54 de ani, aacesta încă mai are vizibile cicatricile după teribilul accident.