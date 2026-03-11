B1 Inregistrari!
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 17:48
Pavel Durov, fondatorul Telegram. Sursa Foto: Captură Video/ YT - Lex Fridman
Cuprins
  1. De ce s-a prăbușit evaluarea și ce spun bancherii despre IPO-ul amânat
  2. Ce presiuni financiare există acum că fondatorul Telegram a pierdut miliarde
  3. Cine sunt marii investitori implicați în refinanțarea Telegram

Fondatorul Telegram a pierdut aproximativ 10,5 miliarde de dolari din averea sa. Valoarea activelor deținute de Pavel Durov au scăzut de la 17,1 miliarde la doar 6,6 miliarde de dolari, conform celei mai recente evaluări Forbes.

De ce s-a prăbușit evaluarea și ce spun bancherii despre IPO-ul amânat

În ultimul an, bancherii de investiții au observat că nu au mai apărut noi prezentări Telegram pentru investitori în acces public, ceea ce indică faptul că o listare la bursă (IPO) nu va mai avea loc în curând. Experții explică faptul că Telegram este blocat pe piețe cheie, precum Rusia și Iran, iar la o evaluare mai mică decât cea declarată anterior de Durov, compania nu va intra pe bursă.

Acum nu este cel mai bun moment pentru listare: Telegram este blocat pe piețele cheie, inclusiv Rusia și Iran. La o evaluare mai mică decât cea declarată anterior de Durov, compania, cel mai probabil, nu va intra pe bursă”, a spus unul dintre bancherii de investiții.

Pentru o evaluare corectă, analiștii compară Telegram cu Snapchat, ambele având audiențe lunare comparabile: Snapchat cu 946 de milioane de utilizatori și Telegram cu peste un miliard. Totuși, veniturile Snapchat în 2025 au fost de 5,9 miliarde de dolari, de aproape trei ori mai mari decât cele prognozate pentru Telegram, de 2 miliarde de dolari. În timp ce Snapchat a pierdut 460 de milioane de dolari, Telegram a înregistrat o pierdere de 222 de milioane de dolari doar în prima jumătate a anului.

Ce presiuni financiare există acum că fondatorul Telegram a pierdut miliarde

O altă problemă pentru vedetă este faptul că trebuie să dea înapoi banii împrumutați prin primele acte oficiale ale Telegram, o plată uriașă care are termenul limită pe 22 martie 2026. Deși Durov a refinanțat parțial datoria, acesta mai are de achitat 1,1 miliarde de dolari. În iunie, compania a plasat noi obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari, dar cu un randament mai mare, de peste 9%, ceea ce reflectă creșterea riscurilor pentru investitori.

Pavel Durov a intrat în clasamentul Forbes în 2016 cu 600 de milioane de dolari, devenind miliardar în 2018. Cea mai mare evaluare a averii sale a fost de 17,2 miliarde de dolari în 2021, când investitorii evaluau compania la 30-35 de miliarde de dolari. Deși Durov însuși a evaluat serviciul la 30 de miliarde de dolari în 2024, contextul actual de piață a schimbat radical aceste cifre.

Cine sunt marii investitori implicați în refinanțarea Telegram

Printre cei care au cumpărat a doua emisiune de obligațiuni se numără fonduri gigant precum BlackRock, Abu Dhabi și Mubadala.

„Uitați-vă la fondurile care au cumpărat a doua emisiune – sunt BlackRock, Abu Dhabi, Mubadala și alți investitori majori. Poate că Durov le-a promis o participație în companie”, spune unul dintre analiști sub condiția anonimatului.

Această soluție i-ar permite să scape de datorii fără să mai riște o lansare pe bursă, mai ales că acum compania lui valorează mult mai puțin decât spera el, potrivit Digi24.

