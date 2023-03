Formă de protest în Israel: Manifestanții au pictat o linie roșie de-a lungul mai multor drumuri care duc la Curtea Supremă

Împotriva reformei judiciare, câțiva oameni din Israel au fost surprinși, cu ajutorul unei drone, trasând o linie roșie pe mai multe străzi care duc la Curtea Supremă, în semn de protest.

Oamenii îmbrăcați în costume de protecție au trasat linia roşie în timpul nopții, în Ierusalim, de-a lungul mai multor drumuri care duc la Curtea Supremă, pentru a-și arăta .

Gestul protestatarilor a venit la doar câteva ore după ce premierul Benjamin Netanyahu a refuzat un compromis în ceea ce privește revizuirea sistemului judiciar, elaborată de guvernul său.

Today is ‘The day of the escalation of resistance’ as dubbed in Israel. Early morning artists painted red path along the route to the Supreme Court in Jerusalem to warn as per the red line in the judicial coup ( credit Amir Goldstein)

