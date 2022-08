Forța NATO din Kosovo este pregătită să intervină dacă stabilitatea e amenințată, a spus Jens Stoltenberg după discuția cu președintele Serbiei

Forța NATO din Kosovo (KFOR) este pregătită să intervină dacă stabilitatea este pusă în pericol, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, miercuri, după discuția pe care a avut-o cu președintele sârb Aleksandar Vucic.

Înaltul oficial nord-atlantic a anunțat miercuri că a discutat cu președintele Serbiei despre tensiunile din nordul Kosovo.

„Toate părțile trebuie să se angajeze constructiv în dialogul mediat de UE și să îl rezolve divergențele prin diplomație. NATO – KFOR este pregătită să intervină dacă stabilitatea este pusă în pericol, bazat pe mandatul său ONU”, a scris Jens Stoltenberg, pe Twitter.

