Fostul consilier militar al Angelei Merkel spune că livrarea de armament Ucrainei poate fi „o cale către al Treilea Război Mondial”

Fostul consilier al Angelei Merkel pe probleme de securitate, Erich Vad, nu crede că are sens ca Germania să livreze arme grele Ucrainei. Fostul consilier al Angelei Merkel vede loc de negocieri, scrie .

Fostul consilier al lui Merkel respinge trimiterea de armament greu în Ucraina

Având în vedere presupusele crime de război, în Germania a izbucnit o dezbatere dacă Germania ar trebui să livreze și arme grele la trupelor ucrainene. Ministrul de externe Annalena Baerbock, de exemplu, a militat luni pentru acest pas.

Nu există aproape o declarație în care președintele ucrainean Volodimir Zelenskij să nu menționeze apelul său pentru arme grele. Deci, din nou, a fost prezent în mesajul său video de luni seară. Ucraina are nevoie de ei, de exemplu, pentru a elibera orașul Mariupol, încercuit și bombardat de săptămâni întregi. „Dacă am avea avioane și suficiente vehicule blindate grele și artileria necesară, am putea face asta”, spune el.

Armele grele din Ucraina nu sunt gata de acțiune rapid

Fostul consilier politico-militar al fostului cancelar Angela Merkel s-a pronunțat acum împotriva livrării de arme grele în Ucraina. Fostul general de brigadă Erich Vad a declarat agenției de presă germană că astfel de livrări sunt potențial o „cale către al treilea război mondial”.

Analistul militar presupune că Putin a renunțat la schimbarea de regim pe care și-a dorit-o inițial în Ucraina, după ampla retragere din zona Kievului. „De aceea șansele pentru negocieri nu sunt, de fapt, slabe. Ambele părți ar putea ieși de acolo salvându-și fața”, a spus Vad.

„Ucrainenii au arătat că și-au apărat eficient capitala Kiev și, în plus, duc o luptă defensivă reușită, împotriva unui adversar superior. Rușii, în schimb, au câștigat unele teritorii în est și pe coasta Mării Negre”. Erich Vad este de părere că acestea nu sunt cele mai proaste condiții pentru o încetare a focului și negocieri de pace.

Erich Vad (65 de ani) e general de brigadă în rezervă. Din 2006 până în 2013 a fost consilier în politică militară al fostului cancelar, Angela Merkel (CDU). Din 2015, el este lector la Geschwister-Scholl-Institute for Political Science de la Universitatea Ludwig-Maximilians din München și predă Relații Internaționale la Universitatea din Salzburg.