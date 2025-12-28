B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 16:33
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Leandro Chemalle

Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, a ajuns din nou pe masa de operație, de data aceasta din cauza crizelor de sughiț cronic de care suferă de mai multe luni. Săptămâna aceasta, el a fost operat și pentru hernie inghinală.

Bolsonaro, operat din cauza crizelor de sughiț

„Iubirea mea tocmai a intrat în sala de operație pentru a suferi un blocaj al nervului frenic. Sunt deja nouă luni de luptă, cu crize de sughiț zilnice”, a transmis soția sa, citată de Le Figaro.

Brasil Caiado, medicul lui Bolsonaro, a afirmat și el: „Sughițul e un simptom care îl îngrijorează teribil, îl obosește enorm și îi perturbă somnul”.

Săptămâna aceasta, fostul președinte brazilian a fost operat cu succes și pentru hernie inghinală.

Operațiile au fost autorizate de un judecător federal, deoarece Bolsonaro ispășește, începând din noiembrie, o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, pe care a orchestrat-o după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

Bolsonaro a suferit mai multe intervenții chirurgicale după 2018, când a fost atacat cu cuțitul la un eveniment electoral și a fost rănit la abdomen.

