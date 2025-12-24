Fotografia oficială de Crăciun a lui Donald și Melania Trump. Moment ratat la Casa Albă (FOTO)

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania au publicat fotografia anuală de Crăciun. Fotografia a fost postată pe contul oficial al Casei Albe, împreună cu un mesaj de ”Crăciun fericit”. Însă reacțiile nu au fost măgulitoare pentru cuplul prezidențial.

Fotografia de Crăciun a cuplului Trump

În imagine, cei doi se țin de mână în fața decorațiunilor de Crăciun, a steagului american și a steagului președintelui în Casa Albă. Atât președintele, cât și prima doamnă sunt îmbrăcați în negru, privind direct în cameră, cu fețe complet impasibile.

Melania poartă o rochie lungă, fără mâneci, completată de cercei mici cu perle și o brățară cu diamante, în timp ce are un smoking negru, completat de un papion de aceeași culoare.

Comentarii ironice după fotografia ratată

Deși trebuia să se concentreze pe mesajul lor de Crăciun, mulți dintre utilizatorii rețelelor sociale nu au putut să nu remarce faptul că cei doi nu par foarte veseli în poză.

„Parcă merg la o înmormântare”, a scris cineva.

Altcineva a fost de acord: „Doamne, ce… cum să zic… vesel…?”

„De ce nu zâmbește?”, s-a întrebat altcineva.

Un al alt utilizator s-a plâns: „Sincer, alegerea fotografiei este groaznică. Trebuie să aveți una mai bună, în care zâmbesc, nu?”

„Îi iubesc pe cei doi. Au făcut atât de multe, au îndurat atât de multe, au fost atât de hărțuiți. Și totuși, în fiecare zi luptă pentru noi. Vă rog, găsiți o fotografie mai bună. O merită.”

„V-ar omorî dacă zâmbiți?!”, a comentat un utilizator X.

„Nu ar trebui să zâmbească?”, a scris altul.

Un alt utilizator X a comentat: „Lipsa sinceră de zâmbete se potrivește cu rochia neagră”

Și sunt doar câteva dintre comentariile citate de stirileprotv.ro.