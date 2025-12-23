Președintele venezuelean Nicolas Maduro l-a criticat pe omologul său american Donald . El a afirmat că liderul de la Casa Albă ar avea mai mult succes dacă s-ar concentra asupra problemelor interne ale și nu asupra .

Maduro: „Fiecare președinte cu treaba lui”

La un eveniment cu producători în Caracas, transmis de canalul de stat VTV, Maduro a declarat: „Cred că președintele Trump ar putea face lucrurile mai bine în țara sa și în lume. I-ar merge mai bine, nu-i așa? În țara sa, cu problemele economice și sociale, i-ar merge mai bine în lume dacă ar gestiona problemele țării sale. Fiecare președinte cu treaba lui”, scrie Agerpres.

Liderul chavist a adăugat că un președinte nu poate să se gândească la cum să guverneze alte țări.

„Imaginează-ți că mi-aș pierde timpul, în loc să fiu președinte al Venezuelei, gândindu-mă să mă implic în alte țări căutând probleme și conflicte cu ele, dorind să conduc lumea, nu-i așa? Aș face asta foarte prost”, a spus el.

Discuții recente și tensiuni diplomatice

Pe 3 decembrie, Maduro a anunțat că a avut un apel telefonic „cordial” cu Donald Trump, în contextul desfășurării militare americane în Caraibe, pe care Venezuela o consideră o strategie de schimbare a regimului.

Totodată, președintele Trump a avertizat că Maduro ar fi „inteligent” dacă ar părăsi puterea și că vor exista consecințe dacă se „ține tare”.

Trump a reiterat acuzațiile că guvernul venezuelean ar fi implicat în trafic de droguri și că ar trimite infractori în SUA, acuzații respinse de Caracas.

Blocajul petrolier și acuzațiile de „piraterie”

SUA au confiscat două vase care transportau țiței venezuelean în urma sancțiunilor impuse de Washington și mențin o „urmărire activă” pentru un al treilea petrolier în apropierea coastelor Venezuelei.

Guvernul de la Caracas cataloghează această acțiune drept „piraterie” și respinge toate acuzațiile privind traficul de droguri.

Strategia oficială a SUA rămâne, conform declarațiilor Washingtonului, combaterea traficului de droguri și recuperarea „drepturilor petroliere” ale companiilor americane, fără a se vorbi deschis despre înlăturarea regimului Maduro.