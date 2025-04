Fotografia prinților de Wales cu ocazia celor 14 ani de căsnicie. S-au deplasat în Scoția (FOTO)

Kate au publicat, marți, o fotografie specială, cu ocazia aniversării a 14 ani de căsnicie. Cei doi au mers într-o vizită pe insula Mull, din Scoția, un loc de suflet pentru cuplul princiar.

au împlinit, marți, 14 ani de căsnicie, iar petnru a sărbători marele eveniment, au mers într-o vizită pe insula Mull, din Scoția. Cei doi au fost surprinși într-o fotografie în timp ce erau îmbrățișați și priveau spre un lac cu dealuri în fundal, conform

„Minunat să fim din nou pe Insula Mull. Mulțumim tuturor pentru primirea călduroasă”, este mesajul din descrierea postării de pe rețelele de socializare.

Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome ❤️ W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)