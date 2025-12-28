B1 Inregistrari!
Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 17:19
Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce
Foto simbol: Pixabay

O româncă stabilită în Franța a ajuns pe masa de operație, după ce medicii i-au descoperit un vierme de 11 centimetri în frunte.

O româncă avea un vierme de 11 cm în frunte

Femeia a observat inițial o umflătură la tâmpla dreaptă, dar aceasta i-a dispărut, așa că nu s-a îngrijorat. Numai că, la un moment dat, a simțit și să se mișcă ceva în fruntea ei, așa că a mers la spital, scrie presa locală.

Medicii au descoperit că românca avea un vierme chiar lângă ochiul stâng. Ea a fost operată de urgență, altfel își putea pierde vederea la ochiul respectiv. Intervenția chirurgicală a fost un succes.

Doctorii cred că viermele, un Dirofilaria repens, a ajuns în organismul femeii printr-o înţepătură de țânțar, apoi s-a dezvoltat atât de mult în intervalul a câteva luni.

