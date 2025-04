Funeraliile Papei Francisc, prilej de negocieri politice. Întâlniri între Donald Trump și mai mulți lideri europeni

Funeraliile , de la Vatican, a fost un prilej pentru discuții și între Donald Trump și mai mulți lideri europeni. De altfel, fotografia realizată în Bazilica San Pietro, în care șeful de la Casa Albă apare într-o discuție față în față cu Volodimir Zelenski face înconjurul lumii

Preşedinţii Statelor Unite, Ucrainei şi Franţei şi premierul Regatului Unit au avut o întâlnire în care au discutat despre războiul din Ucraina. Discuțiile au fost apreciate ca pozitive, într-un mesaj transmis de Palatul Elysee. Anunțul nu dă detalii despre durata întrevederii și nici despre conținutul sau concluziile discuțiilor.

Întâlnirea lărgită între , Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron şi Keir Starmer a a avut la scurtă vreme după ce primii doi au avut o întrevedere chiar în interiorul Bazilicii San Pietro.

Trump şi Zelenski au vorbit preț de aproximativ 15 minute înainte de ceremoniile funerare. Ei au convenit să aibă o nouă întâlnire, imediat după slujba religioasă, însă aceasta nu s-a mai produs. Șeful de la Casa Albă a preferat să plece imediat în Statele Unite. Chiar și așa, la finalul discuțiilor, Volodimir Zelenski a declarat că se aşteaptă la „rezultate” după întâlnirea „simbolică” pe care a avut-o cu Donald Trump, transmite AFP.

„O bună reuniune. Am discutat mult faţă în faţă. Sper că vom obţine rezultate privind toate punctele abordate. (…) O reuniune foarte simbolică care ar putea deveni istorică dacă ajungem la rezultate comune”, a indicat , subliniind că-și dorește o încetare a conflictului.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Donald Trump, au avut o scurtă discuţie la Roma, în marja funeraliilor Papei Francisc. Cei doi au convenit să se întâlnească din nou, la o dată ulterioară, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, transmite AFP. Ea nu a oferit detalii despre discuţie ce vine într-un moment de tensiuni comerciale între UE şi SUA.

Donald Trump a impus o taxe vamale împotriva importurilor din UE, iar acum se poartă negocieri pentru un acord comercial. Potrivit comisarului european pentru comerţ, Valdis Dombrovskis, mai este „mult de lucru” înainte de a se ajunge la un acord. El acuză, la fel ca și reprezentanții altor state care au inițiat negocieri cu administația Trump, „lipsa de claritate” a aşteptărilor americane. Iar acest lucru face ca discuțiile să fie dificile.

Donald Trump, la fel ca și colaboratorii săi, nu-şi ascunde dezgustul faţă de UE exprimându-și intențiile de a sparge unitatea comunitară. El ar fi preferat să discute și să negocieze cu fiecare stat în parte, însă nu i-a reușit.

