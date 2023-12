Gabriel Zetea, despre condițiile Austriei pentru aderarea României la Air Schengen: Nu sunt atât de greu de acceptat, dacă ne dorim să facem un pas înainte. E important ca și mesaj (VIDEO)

Deputatul PSD, Gabriel Zetea, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tusor Mușat pe B1 Tv, unde a comentat condițiile Austriei pentru aderarea României la Air Schengen.

“Condițiile nu sunt atât de greu de acceptat până la urmă, dacă ne dorim să facem un pas înainte, dar totuși cred că trebuie să observăm schimbarea de mesaj. Dacă până acum o săptămână, până acum 2 săptămâni, discutam despre faptul că sigur nu intrăm în Schengen, acum nu mai discutăm despre faptul că România nu intră în Schengen, ci despre când România intră în Schengen ca și membru cu drepturi depline. Este un pas înainte.

Deocamdată constatăm următorul lucru. Discutăm despre un pas, e important ca și mesaj, nu cred că trebuie clamată o mare victorie, nu este o mare victorie, nu am intrat în Schengen, nu am rezolvat problema principală a dorinței noastre, până la urmă, de a intra în Schengen, adică transportul rutier, acolo unde se pierd cu adevărat ore, miliarde de euro, așa cum anunță România și cum transmite către Comisia Europeană și pentru care avem sprijinul pentru a intra acolo, până la urmă. Rezolvăm o problemă, facem un pas, intrăm înăuntru, dacă se rezolvă toate aceste lucruri. Vedem la întâlnirea de mâine cum decurg discuțiile, ce acceptă România din ceea ce ne cere Austria. Nu cred că e vorba despre mare lucru, vorbim despre întărirea frontierelor, ne dorim acest lucru, prezența Frontex este un lucru benefic, nu cred că avem ceva de ascuns. Dacă vorbim despre cotele de migranți, vorbim doar despre cei care intră și cer azil în România.

Dacă la nivelul Austriei vorbim de aproximativ 50.000 de migranți, care sunt pe teritoriul Austriei, într-un an de zile, cam 2 % sunt cei care tranzitează România, dar nu cred că este ceva ce nu ne putem permite. Dacă facem acest lucru și ne uităm din această perspectivă, că este un pas pozitiv în față, o dezghețare a relațiilor care acum un an de zile erau complet blocate, da, este un lucru pozitiv. Că nu că nu am obținut ceea ce merităm și ceea ce ne dorim, este iarăși adevărat, dar pentru asta trebuie să salutăm ce? Presiunea care s-a făcut din toate sursele diplomatice din partea Statelor Unite ale Americii, din partea celor care conduc astăzi Uniunea Europeană și mai ales din partea societăților comerciale austriece, din partea firmelor austriece, care au pus în continuare și ele presiune pe guvernul din Austria”.