Germania, paralizată de greva în transportul public! Programul a milioane de călători a fost afectat: „Ne confruntăm cu o lipsă dramatică de personal”

este paralizat vineri, 2 februarie, pe fondul apelului la grevă lansat de sindicatul Verdi pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru. Sindicaliștii anunță că vor scurtarea programului de muncă și mai multe zile libere, scrie Agerpres.

În ultimele săptămâni, sectorul transporturilor din Germania a fost afectat de greva de 24 de ore la care au fost chemați 90.000 de lucrători din transportul public, exceptându-i pe cei din landul Bavaria.

„Ne confruntăm cu o lipsă dramatică de personal în transportul public şi cu o presiune incredibilă asupra angajaţilor. În fiecare zi sunt anulate curse de autobuz şi tren din cauza personalului insuficient”, a transmis vicepreședinta Verdi Christine Behle într-un comunicat.

Fridays for Future, o mișcare de tineret și ecologistă, a asigurat că 60 din filialele sale vor susține această grevă.

„Facem grevă împreună pentru a cere condiţii de lucru mai bune şi un viitor pentru transportul public”, a spus un purtător de cuvânt.

O grevă a personalului de securitate de pe 11 aeroporturi din Germania a afectat joi, 1 februarie, 200.000 de pasageri și a dus la anularea a 1.100 de zboruri.

Perturbările urmau să continue și vineri la Hamburg, unde Verdi a îndemnat angajații de la sol să oprească lucrul de la ora 03:00 dimineața până la miezul nopții.

Sindicaliștii vor creșteri salariale de 200 de euro și un bonus plătit o singură dată de 3.000 de euro pentru compensarea inflației.

În același timp, de protestele fermierilor, care anunță că dacă este nevoie acțiunile vor dura chiar și o lună. Fermierii belgieni au blocat drumurile de acces care duc către portul Zeebrugge, de la Marea Nordului, iar cei italieni au organizat un protest cu tractoare în apropiere de Milano.

Și au anunțat că vor să protesteze, stabilind mai multe acțiuni pentru luna februarie.

Farmers go out to protest in Paris today. Liberals want to put farmers out of business with taxes for their false climate agenda, but farm workers won’t let it. 🇫🇷 Do you support these patriots? Because I do. 👏🏼

— V.O.H (@Knot73211261)