O mare parte din Europa, sufocată de protestele fermierilor / Ce îi nemulțumește pe aceștia: „Dacă trebuie să dureze o lună, atunci va dura o lună”

Fermierii belgieni au anunțat că începând de marți, 30 ianuarie, vor să blocheze , de la Marea Nordului. Luni, protestatarii au blocat autostrăzile din Sudul Belgiei, parcând utilajele în apropierea Parlamentului UE de la Bruxelles.

Și cu tractoare în apropiere de Milano. Astfel de mișcări au apărut în ultimele săptămâni din Sicilia până în Trento, chiar dacă nu au ajuns la nivelul demonstrațiilor fermierilor din Franța, Germania sau Belgia.

Recent, fermierii spanioli și portughezi au anunțat că intenționează să protesteze și au stabilit mai multe acțiuni pentru luna februarie.

De mai bine de două săptămâni, fermierii francezi protestează și blochează autostrăzile din apropierea Parisului cu tractoarele. Ei au incendiat mai mulți baloți de fân pentru blocarea accesului la aeroportul din Toulouse.

„Orice s-ar întâmpla, suntem hotărâți să mergem până la capăt. Dacă mișcarea trebuie să dureze o lună, atunci va dura o lună”, susține fermierul Jean-Baptiste Bongard.

VIDEO: He spent the night on a tractor blocking a motorway in the French city of Strasbourg, before returning to feed his ewes and tend to his farm: at 35, Felix Meyer is taking part in his first major protest.

Confederația Națională a Agriculturii din Portugalia a anunțat că va organiza proteste, marșuri lente și alte evenimente, chiar dacă momentul nu a fost încă precizat.

Și cel puțin două săptămâni la Afumați, în timp ce reprezentanții acestora au negociat cu autoritățile.

Fermierii europeni susțin că nu sunt plătiți suficient și că se simt sufocați de reglementările excesive privind protecția mediului, confruntându-se totodată cu concurența neloială din partea importurilor ieftine.

„Fermierii sunt disperați, foarte disperați. Vrem respect din partea guvernului nostru, a guvernului european. Singura modalitate de a arăta acest respect este să facem o politică care să fie prietenoasă cu fermierii, prietenoasă cu alimentele. Avem nevoie de un preț corect”, a declarat Mark Wulfrancke, de la Algemeen Boerensyndicaat din Belgia, potrivit .

