Un grup de turiști a asistat la scene terifiante în timpul unui tur la Colosseum. Ghidul cu care erau a murit, după ce i s-a făcut rău chiar în incinta monumentului roman, informează ANSA şi DPA.

Cuprins:

Ce a dus la moartea ghidului turistic Ce au declarat ghizii după moartea cologei lor de breaslă

Ce a dus la moartea ghidului turistic

Potrivit asociaţia ghizilor AGTA, victima, o femeie de 60 de ani, pe nume Giovanna Maria Giomarino, nu a răspuns manevrelor de resuscitare executate de mai mulți turiști. Surse sindicale susțin că aceasta ar fi murit ca urmare a unei insolații sau a unui atac de cord.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de marţi, în timp ce ghidul se afla cu un un de circa 25 de turişti la primul etaj al Colosseumului. Femeia oferea tururi ale amfiteatrului roman încă din 2017, potrivit .

Ce au declarat ghizii după moartea cologei lor de breaslă

Alţi ghizi consideră că moartea colegei lor vine ca urmare a condițiilor grele de muncă. Ghidul Paola Salvatori a declarat pentru ziarul La Repubblica că este „imposibil să lucrezi” pe temperaturi atât de ridicate. Tot ea a punctat că „supraturismul ne ucide”.

„A trebuit să lucreze în condiţii de temperaturi ridicate. A murit din cauza ”, sunt de părere alți colegi ghizi, potrivit DPA.

La momentul tragediei, temperaturile din Roma depăşeau 30 de grade Celsius.