Europa plătește acum prețul anilor de pasivitate în sectoare esențiale, avertizează Giorgia Meloni. Premierul italian susține că statele europene se confruntă cu un deficit serios de autonomie strategică. Potrivit , acest lucru vine după decenii în care au fost neglijate domenii-cheie precum apărarea, aprovizionarea cu resurse și energia.

Cât de vulnerabilă este, de fapt, Europa

Giorgia Meloni descrie o imagine directă și incomodă: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China”. Premierul italian a făcut declarația în cadrul unui interviu. Acesta a fost acordat podcastului italian „Pulp”, găzduit de rapperul Fedez și difuzat joi.

Această iluzie de stabilitate s-a prăbușit brusc sub presiunea unor crize în lanț, precum pandemia, , conflictul din Iran și tensiunile din Africa. Șefa guvernului italian a subliniat că realitatea a lovit brusc și fără avertisment, obligând statele europene să reacționeze rapid. Italia, de pildă, a pierdut peste noapte 40% din gazele importate din Rusia, iar pandemia a dat peste cap lanțuri esențiale de aprovizionare, inclusiv pe cele de semiconductori și microcipuri.

A devenit tranziția verde o vulnerabilitate pentru Europa

lansează critici dure la adresa modului în care Uniunea Europeană a gestionat tranziția verde. Ea susține că accentul pus aproape exclusiv pe electrificare a creat o nouă dependență periculoasă de China.