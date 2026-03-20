Europa plătește acum prețul anilor de pasivitate în sectoare esențiale, avertizează Giorgia Meloni. Premierul italian susține că statele europene se confruntă cu un deficit serios de autonomie strategică. Potrivit EFE, acest lucru vine după decenii în care au fost neglijate domenii-cheie precum apărarea, aprovizionarea cu resurse și energia.
Giorgia Meloni descrie o imagine directă și incomodă: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China”. Premierul italian a făcut declarația în cadrul unui interviu. Acesta a fost acordat podcastului italian „Pulp”, găzduit de rapperul Fedez și difuzat joi.
Această iluzie de stabilitate s-a prăbușit brusc sub presiunea unor crize în lanț, precum pandemia, războiul din Ucraina, conflictul din Iran și tensiunile din Africa. Șefa guvernului italian a subliniat că realitatea a lovit brusc și fără avertisment, obligând statele europene să reacționeze rapid. Italia, de pildă, a pierdut peste noapte 40% din gazele importate din Rusia, iar pandemia a dat peste cap lanțuri esențiale de aprovizionare, inclusiv pe cele de semiconductori și microcipuri.
Giorgia Meloni lansează critici dure la adresa modului în care Uniunea Europeană a gestionat tranziția verde. Ea susține că accentul pus aproape exclusiv pe electrificare a creat o nouă dependență periculoasă de China.