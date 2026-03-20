Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 11:36
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât de vulnerabilă este, de fapt, Europa
  2. A devenit tranziția verde o vulnerabilitate pentru Europa

Europa plătește acum prețul anilor de pasivitate în sectoare esențiale, avertizează Giorgia Meloni. Premierul italian susține că statele europene se confruntă cu un deficit serios de autonomie strategică. Potrivit EFE, acest lucru vine după decenii în care au fost neglijate domenii-cheie precum apărarea, aprovizionarea cu resurse și energia.

Cât de vulnerabilă este, de fapt, Europa

Giorgia Meloni descrie o imagine directă și incomodă: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China”. Premierul italian a făcut declarația în cadrul unui interviu. Acesta a fost acordat podcastului italian „Pulp”, găzduit de rapperul Fedez și difuzat joi.

Această iluzie de stabilitate s-a prăbușit brusc sub presiunea unor crize în lanț, precum pandemia, războiul din Ucraina, conflictul din Iran și tensiunile din Africa. Șefa guvernului italian a subliniat că realitatea a lovit brusc și fără avertisment, obligând statele europene să reacționeze rapid. Italia, de pildă, a pierdut peste noapte 40% din gazele importate din Rusia, iar pandemia a dat peste cap lanțuri esențiale de aprovizionare, inclusiv pe cele de semiconductori și microcipuri.

A devenit tranziția verde o vulnerabilitate pentru Europa

Giorgia Meloni lansează critici dure la adresa modului în care Uniunea Europeană a gestionat tranziția verde. Ea susține că accentul pus aproape exclusiv pe electrificare a creat o nouă dependență periculoasă de China.

În opinia sa, Europa riscă să își piardă controlul asupra propriilor lanțuri de aprovizionare. În același timp, încearcă să reducă emisiile cu doar câteva procente, folosind tehnologii produse într-una dintre cele mai poluante economii ale lumii. „Dacă vrei să-ţi controlezi lanţurile de aprovizionare, trebuie să lucrezi cât mai mult posibil cu naţiuni în care ai cea mai mare încredere”, a transmis premierul italian.

Ea insistă că securitatea economică și energetică trebuie să meargă mână în mână. Soluția reală, spune aceasta, este diversificarea, atât a surselor de energie, cât și a partenerilor care le furnizează. În același timp, Meloni consideră că renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală majoră. Ea spune că guvernul său încearcă acum să corecteze această decizie.

