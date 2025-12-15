B1 Inregistrari!
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la liderii mondiali. Care sunt cele mai bizare obiective primite de prim-ministrul italian

B1.ro
15 dec. 2025, 23:08
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
Cuprins
  1. Cât valorează în total cadourile primite de Giorgia Meloni
  2. Ce cadouri a primit Giorgia Meloni de la liderii mondiali
  3. Cele mai ciudate cadouri primite de Giorgia Meloni

Să renunți la cadourile care nu îți plac sau de care nu ai nevoie poate fi considerat un gest nepoliticos, mai puțin atunci atunci când este făcută pentru un scop nobil. Giorgia Meloni va vinde 270 de cadouri primite de la liderii mondiali în timpul călătoriilor sale în străinătate, într-o licitație caritabilă.

Cât valorează în total cadourile primite de Giorgia Meloni

Cadourile, care valorează împreună aproximativ 800.000 de euro, vor fi scoase la vânzare de casa de licitații Bertolami Fine Art, cu sediul la Roma. Data nu a fost încă stabilită, deși intenția este ca licitația să aibă loc înainte de Crăciun, iar veniturile să meargă către diverse organizații caritabile, potrivit The Guardian.

Obiectele sunt încuiate într-o cameră de depozitare de la etajul al treilea al Palazzo Chigi, sediul Guvernului italian. Se pare că Meloni intenționează să scoată la licitație și cadouri primite de predecesorii săi, obiecte care, în prezent, nu fac decât să adune praf în camera de depozitare.

Ce cadouri a primit Giorgia Meloni de la liderii mondiali

Lista de obiecte care urmează să fie scoase la licitație nu a fost încă făcută publică. În luna aprilie, au apărut câtev ainformații privind obiectele primite de Meloni, după ce o listă de 11 pagini cu toate cadourile declarate de Palazzo Chigi a fost prezentată în Parlament de Francesco Bonifazi, un politician din partidul de centru Italia Viva, care a ridicat întrebarea dacă regula limitei de valoare este respectată. Conform legii, un prim-ministru nu poate lua acasă cadouri cu o valoare mai mare de 300 de euro.

Printre obiecte s-a numărat și o eșarfă de la Edi Rama, prim-ministrul albanez, oferită lui Meloni cu ocazia celei de-a 46-a aniversări a acesteia, în ianuarie. Rama a îngenuncheat pentru a-i oferi eșarfa în timpul unei întâlniri privind securitatea energetică la Abu Dhabi.

Un alt cadou primit de Meloni este o rochie de la Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, pe care aceasta a primit-o în timpul summitului G20 de la Bali, în noiembrie 2022. Prim-ministrul Italiei a primit, de asemenea, și o cutie cu bijuterii de la președintele slovac, Peter Pellegrini, și un set de ceai din porțelan și șase sticle de vin de la Viktor Orbán, președintele ungar.

Alte cadouri includ un bol ceramic de la fostul președinte american Joe Biden, o tabletă de la președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, acuarele din Moldova, machiaje, un skateboard și 15 covoare primite în timpul călătoriilor în Libia și în alte națiuni arabe.

Cele mai ciudate cadouri primite de Giorgia Meloni

Printre cele mai ciudate cadouri se numără statueta de la Javier Milei, președintele Argentinei, care-l întruchipează pe acesta mânuind o drujbă. Lista de obiecte bizare continuă cu o pereche de pantofi albaștri din piele de piton, cu toc aurii, pe care Meloni i-a primit de la Kamel Al-Munajjed, directorul Consiliului de Afaceri Italian din Arabia Saudită.

