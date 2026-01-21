Grecia a fost lovită miercuri, 21 ianuarie, de o furtună violentă. Ploile torențiale, ninsorile abundente și rafalele puternice de vânt au afectat numeroase zone ale țării.

Din cauza intensității fenomenelor meteo, autoritățile au emis avertizări cod roșu pentru regiuni extinse. Totodată, populația a fost îndemnată să își limiteze deplasările cât mai mult posibil, informează .

Happening now in Athens flooding after torrential rain — Maria Paravantes (Μαρία Παραβάντη) (@MariaParavantes)

Ce regiuni au fost cele mai afectate de furtuna puternică din Grecia

Furtuna care a afectat a determinat autoritățile să ia măsuri rapide. Protecţia Civilă a emis avertismente de urgenţă pentru locuitorii din Attica (regiunea Atenei), insula Evia, Boeoţia şi Peninsula Peloponez. Populația a fost sfătuită să își limiteze deplasările la strictul necesar, În Atena, a plouat fără oprire încă de la primele ore ale dimineții, iar vântul a suflat cu putere.

Condițiile meteo au paralizat traficul maritim, astfel că toate ambarcațiunile au rămas ancorate în cele trei porturi ale capitalei, inclusiv în Pireu. Restricțiile s-au extins și în alte zone, navele rămânând la cheu și în Creta, dar și pe mai multe insule din Marea Ionică. Mai mult, în Peloponez, acolo unde vântul a atins intensități deosebite, mai multe legături feroviare au fost suspendate.

În același timp, au fost emise avertizări cod roșu pentru regiuni extinse ale țării. Printre zonele vizate se numără Attica, Peloponez, Grecia Centrală, Macedonia de Vest, Tesalia şi insulele din Egeea de Nord.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, με πλημμυρικά φαινόμενα να μετατρέπουν δρόμους σε ποτάμια. Αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί κάτω από τη γέφυρα στη Σπύρου Λούη, στο Μαρούσι. — TA NEA (@ta_nea)

Ce pagube și probleme a provocat furtuna în diferite regiuni ale țării

În Atena nu au fost raportate imediat incidente grave. Totuși, autoritățile au rămas în alertă, deoarece meteorologii au anunțat cantități importante de precipitații în orele următoare. Meteorologul Yannis Kalianos a avertizat, la postul de radio MEGA, că ploile vor continua și ar putea provoca dificultăți în capitală.

Problemele cele mai serioase au apărut însă în Corint, la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de Atena, unde mai multe zone au fost afectate de inundații. Cel mai lovit a fost satul costier Korfos, cu aproximativ 300 de locuitori, care a fost complet inundat.

În centrul Greciei, ninsorile abundente au izolat mai multe sate de munte, îngreunând circulația și accesul către acestea. În nord, inclusiv în zona Salonicului, al doilea oraș ca mărime din Grecia, zăpada a acoperit străzile și împrejurimile. Cu toate acestea, autoritățile au precizat că, până la acel moment, nu au fost înregistrate probleme majore.