Autoritățile din Kavala, nordul Greciei, vor deshuma circa 150 de morminte ale unor persoane decedate din cauza COVID, după ce s-a descoperit că trupurile lor nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare.

De ce Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID

Oricât de înfiorător ar părea, explicația e una simplă. La începutul pandemiei, de teama extinderii virusului despre care se știau prea puține atunci, protocoalele dictau ca victimele COVID să fie înmormântate în saci de plastic. Sacii au împiedicat oxigenul și microorganismele să ajungă la trupuri, oprind procesul natural de descompunere.

Deshumarea și reînhumarea, făcute pe banii municipalității

Autoritățile au anunțat acum că vor exhuma trupurile, le vor îndepărta sacii, apoi vor îngropa rămășițele la loc. Totul se va face respectând protocoale sanitare stricte.

Și cum situația e și așa traumatizantă pentru rudele celor decedați, autoritățile au anunțat că vor efectua procedura gratuit, scrie