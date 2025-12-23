B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)

Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 18:49
Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)
Activista Greta Thunberg. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Henning Kaiser
Cuprins
  1. Contextul în care a fost arestată Greta Thunberg
  2. De ce Guvernul britanic a interzis Palestine Action

Greta Thunberg a fost arestată după ce a participat la o demonstrație în fața sediului Aspen Insurance din centrul Londrei, scrie presa locală. Ea a purtat o pancartă cu un mesaj în favoarea Palestine Action, grup interzis în temeiul Legii britanice privind terorismul.

Contextul în care a fost arestată Greta Thunberg

Marți dimineață, a avut loc un protest la sediu Aspen Insurance din centrul Londrei, deoarece această companie furnizează servicii firmei din industria de apărare Elbit Systems, care are legături cu Israelul. Doi activiști au stropit cu vopsea roșie fațada clădirii, înainte ca poliția să intervină și să-i aresteze pe demonstranți.

Activista suedeză Greta Thunberg a participat și ea la acțiunea de protest, purtând o pancartă pe care scria: „Susțin prizonierii din cadrul Palestine Action. Mă opun genocidului”.

Ea a fost arestată deoarece pancarta era în sprijinul organizației interzise Palestine Action. Parte din militanții ei se află, de asemenea, în arest preventiv.

De altfel, Greta Thunberg a participat la multe acțiuni pro-palestiniene, inclusiv în Israel, de unde a fost expulzată.

De ce Guvernul britanic a interzis Palestine Action

Pe 5 iulie, Guvernul britanic a interzis Palestine Action ca grup terorist, în temeiul Legii britanice privind terorismul, după ce membrii au vandalizat avioane ale Forțelor Aeriene Regale la baza Brize Norton.

De atunci, circa 2.500 de persoane au fost arestate în Marea Britanie pentru manifestarea în sprijinul Palestine Action.

Tags:
Citește și...
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
Externe
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)
Externe
Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Externe
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Externe
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus
Externe
Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Externe
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Externe
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
Externe
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Externe
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Externe
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Ultima oră
19:39 - CSM a publicat o primă analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie publică împotriva Justiției / „Pasivitatea Parlamentului” a fost indicată drept principala cauză a prescripției
19:13 - Octavia Geamănu spune că soțul ei nu a știut, timp de 17 ani, când e ziua ei de naștere: „Am fost supărată. Anul acesta i-am zis cu trei zile înainte”
18:18 - Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
18:13 - Cluj: Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuință
17:39 - Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
17:26 - Popularizarea plăților crypto în Europa de Est
17:21 - Detalii mici care fac diferenţa în încrederea de sine la un bărbat
17:16 - ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro
17:15 - Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
16:44 - Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)