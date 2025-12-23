Greta Thunberg a fost arestată după ce a participat la o demonstrație în fața sediului Aspen Insurance din centrul Londrei, scrie presa locală. Ea a purtat o pancartă cu un mesaj în favoarea Palestine Action, grup interzis în temeiul Legii britanice privind terorismul.

Contextul în care a fost arestată Greta Thunberg

Marți dimineață, a avut loc un protest la sediu Aspen Insurance din centrul Londrei, deoarece această companie furnizează servicii firmei din industria de apărare Elbit Systems, care are legături cu Israelul. Doi activiști au stropit cu vopsea roșie fațada clădirii, înainte ca poliția să intervină și să-i aresteze pe demonstranți.

Activista suedeză Greta Thunberg a participat și ea la acțiunea de protest, purtând o pancartă pe care scria: „Susțin prizonierii din cadrul Palestine Action. Mă opun genocidului”.

Ea a fost arestată deoarece pancarta era în sprijinul organizației interzise Palestine Action. Parte din militanții ei se află, de asemenea, în arest preventiv.

De ce Guvernul britanic a interzis Palestine Action

Pe 5 iulie, Guvernul britanic a interzis Palestine Action ca grup terorist, în temeiul Legii britanice privind terorismul, după ce membrii au vandalizat avioane ale Forțelor Aeriene Regale la baza Brize Norton.

De atunci, circa 2.500 de persoane au fost arestate în Marea Britanie pentru manifestarea în sprijinul Palestine Action.