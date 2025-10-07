B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”

Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”

B1.ro
07 oct. 2025, 21:45
Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
Greta Thunberg Sursa foto: Hepta / DPA Images / Uwe Anspach
Cuprins
  1. Cum a descris-o Donald Trump pe Greta Thunberg
  2. Cum a răspuns Greta Thunberg afirmațiilor lui Donald Trump
  3. Ce au declarat activiștii pro-palestieni după ce au fost opriți de armata israeliană

După ce, săptămâna trecută, flotila cu ajutoare pentru persoanele din Fâșia Gaza, pe care se afla și Greta Thunberg, a fost oprită de armata israeliană, Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa tinerei activiste.

Cum a descris-o Donald Trump pe Greta Thunberg

Luni, într-o declarație de presă din Biroul Oval, Donald Trump a fost întrebat cum se poziționează față de arestarea și deportarea de către Israel a activiștilor, printre care și Greta Thunberg, care duceau ajutoare în Fâșia Gaza. Președintele SUA s-a descris-o pe tânără în vârstă de 22 de ani ca fiind o „scandalagioaică”, care are „probleme de gestionare a furiei”.

„Ei bine, este doar o scandalagioaică. Nu mai este interesată de mediu, acum este implicată în asta. Este o scandalagioaică. Are o problemă cu gestionarea furiei.

Cred că ar trebui să consulte un medic. Este o persoană tânără, este atât de furioasă. Este atât de nebună”, a spus Trump, citat de LBC.

Cum a răspuns Greta Thunberg afirmațiilor lui Donald Trump

Declarațiile făcute de Trump la adresa Gretei au ajuns și la urechile activistei, care a simțit să-i răspundă președintelui SUA, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat încă o dată opiniile foarte măgulitoare despre caracterul meu și apreciez îngrijorările sale cu privire la sănătatea mea mintală.

Către Trump: Aș primi bucuroasă orice recomandare ai pentru a putea rezolva aceste așa-numite «probleme de gestionare a furiei», deoarece – judecând după istoricul impresionant – se pare că și tu suferi de ele”, a scris tânăra activistă pe pagina sa de Instagram.

Ce au declarat activiștii pro-palestieni după ce au fost opriți de armata israeliană

Luni, activiştii din flotila care transporta ajutoare către Fâşia Gaza, inclusiv Greta Thunberg, au fost expulzaţi de Israel și au ajuns la Atena. Ei au acuzat membrii marinei israeliene că i-au bătut și „tratat ca pe niște animale”.

Ministerul israelian de Externe a negat acuzațiile și a asigurat că „toate drepturile legale” ale activiştilor au fost „deplin respectate”.

Tags:
Citește și...
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Externe
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Externe
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Externe
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
Externe
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Externe
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Externe
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Externe
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Externe
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Externe
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Externe
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Ultima oră
00:09 - Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
23:54 - BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
23:52 - „Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
23:40 - Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
23:26 - Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
23:00 - Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu…”
23:00 - Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
22:46 - Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
22:32 - Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
22:20 - Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației