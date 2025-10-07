După ce, săptămâna trecută, flotila cu ajutoare pentru persoanele din Fâșia Gaza, pe care se afla și Greta Thunberg, a fost oprită de armata israeliană, Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa tinerei activiste.

Cum a descris-o Donald Trump pe Greta Thunberg

Luni, într-o declarație de presă din Biroul Oval, Donald Trump a fost întrebat cum se poziționează față de arestarea și deportarea de către Israel a activiștilor, printre care și Greta Thunberg, care duceau ajutoare în Fâșia Gaza. Președintele s-a descris-o pe tânără în vârstă de 22 de ani ca fiind o „scandalagioaică”, care are „probleme de gestionare a furiei”.

„Ei bine, este doar o scandalagioaică. Nu mai este interesată de mediu, acum este implicată în asta. Este o scandalagioaică. Are o problemă cu gestionarea furiei.

Cred că ar trebui să consulte un medic. Este o persoană tânără, este atât de furioasă. Este atât de nebună”, a spus Trump, citat de .

Can you believe that Trump said this about Greta Thunberg: „She’s a troublemaker, she has a mental problem, she’s crazy, I think she needs to see a doctor. You can take her, take her.” Billions the world over beg to differ. — PalMedia (@PalMediaOrg)

Cum a răspuns Greta Thunberg afirmațiilor lui Donald Trump

Declarațiile făcute de Trump la adresa Gretei au ajuns și la urechile activistei, care a simțit să-i răspundă președintelui SUA, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat încă o dată opiniile foarte măgulitoare despre caracterul meu și apreciez îngrijorările sale cu privire la sănătatea mea mintală.

Către Trump: Aș primi bucuroasă orice recomandare ai pentru a putea rezolva aceste așa-numite «probleme de gestionare a furiei», deoarece – judecând după istoricul impresionant – se pare că și tu suferi de ele”, a scris tânăra activistă pe pagina sa de Instagram.

Ce au declarat activiștii pro-palestieni după ce au fost opriți de armata israeliană

Luni, activiştii din flotila care transporta ajutoare către Fâşia Gaza, inclusiv Greta Thunberg, au fost expulzaţi de Israel și au ajuns la Atena. Ei au acuzat membrii marinei israeliene că i-au bătut și „tratat ca pe niște animale”.

Ministerul israelian de Externe a negat acuzațiile și a asigurat că „toate drepturile legale” ale activiştilor au fost „deplin respectate”.