Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea studiilor. Fiica Andreei Marin își dorește să se întoarcă în România, urmând să își construiască viitorul aproape de familie și casă.

Ce a spus Andreea Marin despre plecarea fiicei ei la studii în SUA

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo.

Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a spus Andreea Marin la „Viața fără filtru”.

Vedeta a mai afirmat că și ea a făcut o specializare în State și cunoaște diferența dintre sistemele de învățământ din America și din Europa.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot.

Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o universitate și e clar că sistemul e altul”, a povestit Andreea Marin, în trecut, la PRO TV, potrivit

Ce planuri are Violeta Bănică în SUA

Violeta Bănică a fost acceptată la prestigioasa Cornell University, iar în SUA nu va fi singură, ci . Totuși, e o schimbare majoră față de locuitul în preajma

„E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă.

Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon. Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala, pisica, îmi e silă să plec”, Violeta Bănică, în trecut, pentru CanCan.