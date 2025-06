Greta Thunberg îi dă replica lui Trump. „Lumea are nevoie de mult mai multe tinere furioase” (VIDEO)

Activista pentru i-a dat replica lui Trump care a numit-o „ciudată” și „furioasă” din cauza participării la o misiune umanitară în Gaza.

activita suedeză pentru mediu, a reacționat în urma declarațiilor lui Donald Trump în care a numit-o „ciudată” și „furioasă”, după ce s-a implicat în misiunea umanitară din Gaza. În plus, a sfătuit-o pe tânără să urmeze cursuri de gestionare a furiei, conform

🚨REPORTER: „Do you have a message for Greta Thunberg?”

TRUMP: „She’s a strange person. She’s a young angry person. She’s certainly different. I think she has to go to an anger management class, that’s my primary recommendation for her.” LOL 😂

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital)