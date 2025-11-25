Greva națională care se desfășoară în aceste zile în Belgia afectează transporturile aviatice de pe Aeroportul din Bruxelles. Autoritățile aviatice au decis să anuleze 110 curse aviatice care urmau să aterizeze.
Reprezentanții Aeroportului din Bruxelles au anunțat că vor anula, miercuri, un număr de 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze. O decizie similară a fost luată pentru zborurile de plecare care au fost deja anulate. Greva națională, programată pentru aceste zile a paralizat, practic, traficul aerian. Informația cu privire la anularea zborurilor a fost confirmată de un purtător de cuvânt al aeroportului, transmite Reuters.
Oficialul belgian a precizat că va fi la latitudinea companiilor aeriene să redirecţioneze zborurile anulate. El a precizat că nu se așteaptă ca, în prezent, să fie anulate cele 93 de avioane programate să aterizeze.
O parte a angajaţilor Aeroportului din Bruxelles care se ocupă de manipularea bagajelor şi a mărfurilor şi a celor responsabili de securitate iau parte la protest. Lucrătorii au intrat în grevă în perioada 24-26 noiembrie, ca protest faţă de planificatele măsuri de austeritate ale Guvernului.
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să călătorească în această perioadă în Belgia. Potrivit Ministerului de Externe, tranportul public va avea de suferit dat fiind această grevă națională. În acest interval de timp se preconizează că vor fi perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:
În aceste condiții, MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să-și ia măsuri de prevedere. Această grevă națională ar putea provoca întârzieri și incidente neplăcute. În primul rând, cei care călătoresc cu avionul trebuie să mențină menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.
De asemenea, cei care intenționează să călătorească cu trenul sau cu mijloacele de trasport în comun trebuie să se informeze despre eventuale întreruperi. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţiile actualizate de pe paginile de internet ale companiilor de transport:
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: