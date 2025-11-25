B1 Inregistrari!
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 15:53
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. Greva națională împotriva austerității
  2. Avertizare de călătorie MAE
  3. Recomandări MAE pe timp de grevă națională

Greva națională care se desfășoară în aceste zile în Belgia afectează transporturile aviatice de pe Aeroportul din Bruxelles. Autoritățile aviatice au decis să anuleze 110 curse aviatice care urmau să aterizeze.

Greva națională împotriva austerității

Reprezentanții Aeroportului din Bruxelles au anunțat că vor anula, miercuri, un număr de 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze. O decizie similară a fost luată pentru zborurile de plecare care au fost deja anulate. Greva națională, programată pentru aceste zile a paralizat, practic, traficul aerian. Informația cu privire la anularea zborurilor a fost confirmată de un purtător de cuvânt al aeroportului, transmite Reuters.

Oficialul belgian a precizat că va fi la latitudinea companiilor aeriene să redirecţioneze zborurile anulate. El a precizat că nu se așteaptă ca, în prezent, să fie anulate cele 93 de avioane programate să aterizeze.

O parte a angajaţilor Aeroportului din Bruxelles care se ocupă de manipularea bagajelor şi a mărfurilor şi a celor responsabili de securitate iau parte la protest. Lucrătorii au intrat în grevă în perioada 24-26 noiembrie, ca protest faţă de planificatele măsuri de austeritate ale Guvernului.

Avertizare de călătorie MAE

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să călătorească în această perioadă în Belgia. Potrivit Ministerului de Externe, tranportul public va avea de suferit dat fiind această grevă națională. În acest interval de timp se preconizează că vor fi perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:

  • transportul aerian. Nici un avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunţate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări. Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunţat modificări ale programului de zbor până în prezent;
  • transportul feroviar. Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene – SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă;
  • transportul public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC). Operatorii de transport public anunţă perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic „foarte restrâns” pe reţeaua bruxelleză între 24 şi 26 noiembrie. De Lijn anunţă operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

Recomandări MAE pe timp de grevă națională

În aceste condiții, MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să-și ia măsuri de prevedere. Această grevă națională ar putea provoca întârzieri și incidente neplăcute. În primul rând, cei care călătoresc cu avionul trebuie să mențină menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

De asemenea, cei care intenționează să călătorească cu trenul sau cu mijloacele de trasport în comun trebuie să se informeze despre eventuale întreruperi. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţiile actualizate de pe paginile de internet ale companiilor de transport:

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

  • +32 (0) 2 347 5338;
  • +32 (0) 2 344 1658;
  • +32 (0) 2 343 69 35.
