Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni, într-un discurs televizat adresat națiunii, că va demisiona din funcție. Declarația sa a alimentat speculațiile larg răspândite potrivit cărora liderul de la Sofia ar urma să își înființeze propriul partid politic, după ce ultimul guvern al țării a demisionat luna trecută, relatează .

Ce mesaj a transmis președintele Bulgariei în discursul televizat

Într-o intervenție adresată națiunii, difuzată luni, a transmis un mesaj cu un puternic caracter de final de mandat.

El a afirmat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, conform agenției BTA, confirmând astfel intenția de a face un pas înapoi din funcția supremă în stat.

„Îmi voi depune demisia din funcția de Președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev.

„De-a lungul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru”, a spus el. „Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivelor pentru care au trădat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernarea ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separația puterilor în stat și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu s-ar fi pus. După atâtea dezbateri, este clar că există deja un partid al consensului anti-mafie.”, a mai adăugat Radev.

„Mi-ați încredințat misiunea de a servi Bulgaria și am încercat să justific această încredere prin fiecare acțiune. Astăzi vă vorbesc pentru ultima dată ca președinte și vă cer iertare”, a spus el.

Când își va depune, oficial, demisia președintele Bulgariei

Președintele a precizat că va face acest demers marți, când își va înainta oficial demisia. Totodată, el și-a exprimat încrederea că vicepreședinta Iliana Iotova va asigura continuitatea instituțională.

Constituția Bulgariei stabilește clar procedura în cazul unei demisii înainte de termen. Vicepreședintele este cel care preia automat funcția de președinte, pentru perioada rămasă din mandat.

Astfel, Iliana Iotova ar urma să devină președinte interimar, dacă demisia lui Radev este validată de Curtea Constituțională.

Ce rol are Curtea Constituțională în acest proces

Potrivit articolului 97 din Constituție, demisia președintelui trebuie transmisă Curții Constituționale, care are rolul de a stabili dacă aceasta a fost exprimată în mod voluntar. Termenul în care instanța se pronunță nu este unul fix.

După confirmarea demisiei, mandatul încetează oficial, iar vicepreședintele preia funcția de șef al statului.

De ce apar speculații despre un nou partid politic

Decizia lui Rumen Radev este interpretată în contextul instabilității politice profunde din Bulgaria. În spațiul public se discută tot mai intens despre posibilitatea ca acesta să își lanseze propria formațiune politică, profitând de nemulțumirea electoratului față de clasa politică actuală.