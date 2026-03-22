Guvernul britanic a transmis prin intermediul ministrului Steve Reed că președintele SUA, Donald Trump, vorbește în nume propriu atunci când amenință Iranul cu distrugerea centralelor electrice.

Într-un interviu acordat Sky News, oficialul a subliniat că „președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu și să își susțină declarațiile”, punctând clar că Regatul Unit nu va fi atras în război, scrie .

Reacția oficială transmisă de Guvernul britanic

Întrebat care este poziția Marii Britanii față de ultimatumul lansat de Washington, Reed a explicat că prioritățile sunt protejarea propriilor interese în regiune și colaborarea cu aliații pentru detensionarea situației.

„Nu vom fi atrași în război, dar ne vom proteja propriile interese în regiune. Vom lucra împreună cu aliații noștri pentru a detensiona situația”. Această reacție vine în contextul presiunilor internaționale crescute după avertismentul de 48 de ore impus Iranului.

Evaluările Londrei privind amenințarea cu rachete balistice

Într-un alt interviu, acordat BBC, ministrul britanic a afirmat că nu există nicio evaluare care să arate că Iranul intenționează să atace Europa cu rachete balistice sau că are capacitatea de a face acest lucru.

Declarația vine după ce, sâmbătă, Forțele de Apărare ale Israelului au susținut pe rețelele sociale că Iranul dispune de rachete „care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”. În replică, guvernul britanic, a infirmat aceste date: „Nu am cunoștință de nicio evaluare care să arate măcar că Iranul încearcă să vizeze Europa, cu atât mai puțin că ar avea capacitatea de a face acest lucru, chiar dacă ar încerca”.

Donald Trump avertizează Iranul

Sâmbătă dimineața, pe platforma sa Truth Social, un mesaj prin care avertiza Iranul că va ataca centralele energetice în 48 de ore dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA. Trump a postat mesajul la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până pe 23 martie (ora 01:44, ora României, pe 24 martie) pentru a finaliza cererea.