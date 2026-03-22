Flavia Codreanu
22 mart. 2026, 08:29
Strâmtoarea Ormuz Sursa foto: Wikipedia
  Donald Trump avertizează Iranul
  Reacția Iranul
  Impactul economic cu represalii

Donald Trump avertizează Iranul cu distrugerea totală a centralelor electrice dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă complet în 48 de ore.

Sâmbătă dimineața, președintele american a postat pe platforma sa Truth Social, un mesaj prin care avertiza Iranul că va ataca centralele energetice în 48 de ore dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA. Trump a postat mesajul la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până pe 23 martie (ora 01:44, ora României, pe 24 martie) pentru a finaliza cererea.

Pe timp de pace, aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze trec prin această strâmtoare. Mai mulți aliați NATO s-au angajat să asigure trecerea sigură prin zonă, deși Trump i-a numit anterior „lași” pentru că nu au intervenit mai repede să ajute.

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând la rândul ei că ataca  infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea.

„Dacă infrastructura petrolieră și energetică a Iranului este atacată, toate facilitățile energetice, de tehnologie informațională și de desalinizare a apei aparținând Statelor Unite și regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional Khatam al-Anbiya.

Oficialul iranian nu a specificat la ce „regim” face referire, dar mesajul este un răspuns direct la avertismentul președintelui american. Tensiunile au escaladat rapid, punând în pericol toate facilitățile strategice ale SUA și ale aliaților din Orientul Mijlociu, scrie BBC.

Închiderea strâmtorii de către Iran de la sfârșitul lunii februarie a prăbușit traficul naval, de la 3.000 de nave lunar la un număr infim. Cel puțin 21 de nave au fost lovite sau atacate de la începutul războiului, conform unui bilanț publicat pe 18 martie.

Prețurile combustibililor au explodat, țițeiul depășind 100 de dolari pe baril, o creștere de aproape 70% în acest an. Toată atenția lumii este acum pe data de 23 martie, când expiră ultimatumul prin care Donald Trump amenință Iranul, moment care ar putea declanșa un conflict militar de amploare.

Citește și...
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
Externe
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
Externe
Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
Externe
Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
Externe
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
Externe
Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
Externe
Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
Externe
Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
Externe
Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
  Războiul Orientul Mijlociu: Donald Trump exclude ideea unui armistițiu și trimite trupe în Iran
Externe
  Războiul Orientul Mijlociu: Donald Trump exclude ideea unui armistițiu și trimite trupe în Iran
Teheranul lansează o amenințare fără precedent. Iranul are în vedere atacuri în destinații de vacanță
Externe
Teheranul lansează o amenințare fără precedent. Iranul are în vedere atacuri în destinații de vacanță
