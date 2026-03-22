Donald Trump avertizează Iranul cu distrugerea totală a centralelor electrice dacă nu este redeschisă complet în 48 de ore.

Sâmbătă dimineața, președintele american a postat pe platforma sa Truth Social, un mesaj prin care avertiza Iranul că va ataca centralele energetice în 48 de ore dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA. Trump a postat mesajul la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până pe 23 martie (ora 01:44, ora României, pe 24 martie) pentru a finaliza cererea.

Pe timp de pace, aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze trec prin această strâmtoare. Mai mulți aliați NATO s-au angajat să asigure trecerea sigură prin zonă, deși Trump i-a numit anterior „lași” pentru că nu au intervenit mai repede să ajute.

Reacția ranul

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând la rândul ei că ataca infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea.

„Dacă infrastructura petrolieră și energetică a Iranului este atacată, toate facilitățile energetice, de tehnologie informațională și de desalinizare a apei aparținând Statelor Unite și regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional Khatam al-Anbiya.

Oficialul iranian nu a specificat la ce „regim” face referire, dar mesajul este un răspuns direct la avertismentul președintelui american. Tensiunile au escaladat rapid, punând în pericol toate facilitățile strategice ale SUA și ale aliaților din Orientul Mijlociu, scrie .

Impactul economic cu represalii

Închiderea strâmtorii de către Iran de la sfârșitul lunii februarie a prăbușit traficul naval, de la 3.000 de nave lunar la un număr infim. Cel puțin 21 de nave au fost lovite sau atacate de la începutul războiului, conform unui bilanț publicat pe 18 martie.

Prețurile combustibililor au explodat, țițeiul depășind 100 de dolari pe baril, o creștere de aproape 70% în acest an. Toată atenția lumii este acum pe data de 23 martie, când expiră ultimatumul prin care Donald Trump amenință Iranul, moment care ar putea declanșa un conflict militar de amploare.