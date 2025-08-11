B1 Inregistrari!
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?

Elena Boruz
11 aug. 2025, 12:28
Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Damian Burzykowski

O inițiativă de transparență privind cheltuirea fondurilor de redresare economică post-COVID a Poloniei, lansată cu întârziere, a scos la iveală subvenții controversate. Conform POLITICO, citat de G4Media, aceste dezvăluiri oferă muniție proaspătă partidului conservator Lege și Justiție (PiS) împotriva fragilei coaliții conduse de premierul Donald Tusk.

Publicarea de către guvern a unor hărți interactive online cu beneficiarii subvențiilor, menită să demonstreze deschidere, a generat rapid critici. Programul, în valoare de 1,2 miliarde de zloți (282,3 milioane de euro) și destinat sprijinirii sectorului HoReCa afectat de pandemie, a finanțat inclusiv iahturi, o pizzerie dotată cu saloane de bronzare și o afacere înregistrată la aceeași adresă cu un club de sex.

PiS a reacționat imediat, prezentând situația ca dovadă a „risipei și clientelismului” din perioada Tusk. „Unul dintre cele mai mari scandaluri din 1989”, a acuzat europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński, organizând chiar și o acțiune stradală cu o falsă emblemă a unui imaginar „Minister al Heringului și Vodcii”, o aluzie la unul dintre beneficiarii fondurilor.

Cuprins:

  • Cum a devenit programul HoReCa un coșmar politic
  • Ce spune Tusk și cum reacționează autoritățile
  • Cum poate afecta acest scandal coaliția de guvernare

Cum a devenit programul HoReCa un coșmar politic

Programul HoReCa este parte din Planul Național de Redresare (PNRR) al UE, prin care Polonia urmează să primească 254 de miliarde de zloți (59,8 miliarde de euro). Fondurile, blocate anterior de Bruxelles din cauza problemelor privind statul de drept în perioada guvernării PiS, au fost deblocate după venirea la putere a lui Tusk, promisiune centrală în campania sa din 2023.

Regulile programului, stabilite în 2021 sub administrația PiS, permiteau finanțarea proiectelor de „diversificare”, inclusiv achiziția de echipamente turistice sau dezvoltarea unor atracții alternative. Așa se explică, susțin oficialii, de ce anumite achiziții aparent neobișnuite sunt totuși conforme cu criteriile.

Un proprietar de restaurant din Łódź, acuzat că și-a cumpărat două iahturi cu bani din program, a afirmat că achiziția este justificată economic. „Nu am primit acești bani pentru vacanțe”, a spus Grzegorz Urbaniak pentru portalul Money.pl, argumentând că bărcile pot fi închiriate turiștilor dacă restaurantele sunt obligate să închidă din nou.

La rândul său, administratorul afacerii asociate unei adrese la care funcționează și un club de swingeri a declarat că banii au fost folosiți pentru achiziția de utilaje pentru prelucrarea metalelor, nu pentru activități destinate adulților.

Ce spune Tusk și cum reacționează autoritățile

Premierul a promis reacții ferme. „Am depus prea multe eforturi pentru a debloca aceste miliarde pentru a permite oricui să le irosească”, a declarat Donald Tusk sâmbătă, subliniind că „oricine a comis greșeli va suporta consecințele, indiferent de funcția sau apartenența politică”.

Ministerul Finanțelor a anunțat că un audit va oferi primele rezultate până la sfârșitul lunii septembrie, iar procurorii au deschis deja anchete preliminare.

Cum poate afecta acest scandal coaliția de guvernare

Ministerul care gestionează fondurile HoReCa este condus de Polska 2050, partidul lui Szymon Hołownia, partener esențial în coaliția lui Tusk. Formațiunea, care are 31 de mandate, a avut propriile dificultăți de imagine, inclusiv un incident controversat cu liderul PiS, Jarosław Kaczyński. Acum, PiS folosește scandalul pentru a semăna îndoieli privind capacitatea premierului de a ține unită coaliția.

Controversa vine la scurt timp după ce Tusk a efectuat o remaniere guvernamentală, încercând să recâștige sprijinul pierdut după alegerile prezidențiale. Victoria naționalistului Karol Nawrocki în fața candidatului susținut de Tusk, Rafał Trzaskowski, a slăbit serios agenda de reforme a guvernului, complicând adoptarea legislației în viitor.

