Externe » Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 13:47
Sursa foto simbol: Pixabay

Hittler și Zielinski se vor înfrunta, duminica aceasta, pentru funcția de primar în Arcis-sur-Aube, o comună mică din Franța.

Duminica trecută a avut loc primul tur de scrutin, scrie Le Figaro. În finala de duminica viitoare se vor confrunta Charles Hittler, care a obținut 37,81% din voturi în primul tur, Annie Soucat, care a câștigat 32,20% din voturi, și Antoine Renault-Zielinski, care a obținut 29,99%.

Charles Hittler, primarul în exercițiu, promite să-și folosească experiența pentru „consolidarea legăturilor dintre locuitori și siguranța lor”.

În schimb, antreprenorul Antoine Renault-Zielinski promite „ajutor pentru turismul rural, autentic și respectuos față de teritorii”.

Între ei, mai mult pe post de arbitru, Annie Soucat, vine cu îndemnul de a „construi pentru viitor”.

