Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump

15 dec. 2025, 18:34
Jared Kushner si Ivanka Trump Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Ron Sachs - Cnp For Ny Post
Cuprins
  1. Unde ar fi urmat să fie construit hotelul ginerelui lui Donald Trump
  2. Ce pedepse riscă autorii documentului fals

Ministrul sârb al Culturii, dar și alte trei persoane, sunt acuzate de o „presupusă ilegalitate” în ceea ce privește aprobarea unui proiect hotelier a ginerelui lui Donald Trump, relatează AFP. 

Unde ar fi urmat să fie construit hotelul ginerelui lui Donald Trump

Ironic este că hotelul de lux al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, ar fi urmat să fie construit în locul sediului fostului stat major al armatei iugoslave, bombardat de mai multe ori în 1999 în timpul unei campanii aeriene NATO, conduse de SUA. Acțiunile militare derulate de NATO aveau scopul de a încheia războiul din Kosovo.

Demolarea construcției a fost suspendat în luna mai, iar ulterior, au apărut acuzații potrivit cărora revocarea statutului de „clădire protejată” a avut la bază un document falsificat. Acum, Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate îi acuză pe ministrul Culturii, Nikola Selakovic, directorul interimar al Institutului pentru Protecția Monumentelor Culturale, Goran Vasicși, alte două persoane pentru abuz de putere. Cei patru sunt suspectați că ar fi autorii documentului fals care au permis revocarea „statutului de patrimoniu cultural” al clădirii.

Goran Vasic și-a recunoscut implicarea în falsificarea documentului oficial.

Ce pedepse riscă autorii documentului fals

Dacă vor fi condamnați, cele patru persoane implicate în facilitarea proiectului lui Jared Kushner riscă să rămână după gratii până la cinci ani de închisoare.

În ciuda anchetei în curs, parlamentarii au votat accelerarea proiectului, susținând că este urgent.

În 2024, după ce statutul de „proprietate culturală” a clădirii a fost revocat, compania lui Jared Kushner a semnat un contract cu Guvernul sârb, prin care închiria timp de 99 de ani situl. Scopul contractului ar fi fost reamenajarea clădirii, proiect pe care președintele Aleksandar Vucic l-a susținut public. În plus, liderul de la Kosovo a declarat că va grația pe oricine este urmărit penal în legătură cu acesta.

„Nu le voi da ocazia să-i urmărească penal pe cei care nu sunt vinovați de nimic. Eu sunt vinovat. Eu am fost cel care a vrut modernizarea Serbiei. Eu am fost cel care a vrut să atragă un investitor major”, a declarat Vucic luni, în timpul unei vizite la Niș, în sudul Serbiei.

